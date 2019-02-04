 Iraklı Şii gruplardan ABD′ye gözdağı | DÜNYA | DW | 07.02.2019

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DÜNYA

Iraklı Şii gruplardan ABD'ye gözdağı

Irak'taki İran yanlısı Şii silahlı gruplar, ABD askerlerini ülkeden çıkarmaya kararlı. Bu gruplara göre; ABD ya meclis kararıyla, ya da güç kullanılarak çıkarılacak.

IŞİD'e karşı silahlı mücadele veren Iraklı Şii grupların başında Haşdi Şabi milisleri geliyor.

IŞİD'e karşı silahlı mücadele veren Iraklı Şii grupların başında Haşdi Şabi milisleri geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta sonunda İran'ı izlemek için Irak'taki Amerikan askerlerini bu ülkede tutmaya devam edeceğini açıklamasının yankıları sürüyor.

Irak'tan 2011'de çekilen ABD askerleri, 2014 yılında IŞİD'le mücadele koalisyonu kapsamında geri dönmüştü. Hem uluslararası koalisyon hem de İran tarafından desteklenen Irak güçleri, üç yıl süren savaşın sonucunda IŞİD'e karşı zaferini ilan etmişti.

Ancak Trump'ın açıklamaları, Irak'taki ABD askerlerinin durumuna dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Irak Hizbullah Tugayları'nın sözcüsü Muhammed Muhi, ABD'nin kalması hâlinde "her Iraklının Amerikan askerlerine her türlü araçla karşı koymak için meşru hakka sahip olacağını" söyledi.

Silahlı örgüt Ashab-ül Ehlül Hak'ın lideri Kays el Hazali ise "Bize ihtiyaç olursa, hazırız" dedi. Hazali, AFP'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin Irak'ı "komşu ülkelere saldırmak için bir üs olarak" kullandığını belirtti. Şii lider, "Trump, Irak'ın artık güçlü bir ülke olduğunu anlamıyor. Ama ısrarcı olursa, çok pahalıya patlayacağından emin olabilir" diye ekledi.

Önce yasayı bekleyecekler

İran'la yakın ilişkilere sahip olan ve Suriye'de rejim güçleriyle aynı safta savaşan Irak Hizbullah Tugayları'nın sözcüsü Muhi, Amerikan askerlerine karşı silahlı mücadeleye girişmeden önce, ABD'nin çekilmesine yönelik bir takvim belirlenmesi için Iraklı milletvekillerine şans tanımak istediklerini söyledi.

Irak parlamentosunda Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılmasını öngören bir yasa tasarısının kabul edilmesi için hâlihazırda bir girişimde bulunuldu. Chatham House düşünce kuruluşundan araştırmacı Renad Mansour, parlamentoda yıllardır fikir ayrılığı yaşayan Şii fraksiyonların bu kez aynı görüşte birleşme ihtimalinin uzak olmadığını söyledi. AFP'ye konuşan Mansour, "Bir bakanın ismi üzerinde dahi anlaşamıyorlar. Ama şu an aynı noktadalar ve Amerika'nın Irak'ta olmasının kötü bir tecrübe olduğunu düşünüyorlar" dedi.

Hizbullah Tugayları'nın sözcüsü Muhi, söz konusu tasarının "ilk adım" olacağını, ancak "ABD'nin yine halkın iradesine karşı geleceğini" ve Irak'ta kalmaya çalışacağını tahmin ettiklerini söyledi. Muhi, bu durumda da hem Hizbullah Tugayları'nın hem de diğer güçlerin "ikinci adıma" geçerek "işgalci güce" karşı silahlanacağını belirtti.

DW,AFP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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