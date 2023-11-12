Irak ile IKBY Türkiye'ye petrol ihracatı için görüşüyor

Irak Petrol Bakanı Abdulgani, Türkiye'nin Mart ayında durdurduğu Kuzey Irak'tan Türkiye'ye yapılan petrol ihracatının yeniden başlaması için Türkiye ile anlaştıklarını, IKBY ile de görüştüklerini açıkladı.

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Irak'ın Türkiye'yi uluslararası tahkime vermesi sonrasında Irak'ın kuzeyinden durdurulan petrol ithalatınınyeniden başlaması için Türkiye ile uzlaştıklarını, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve yabancı petrol şirketleriyle ise üç gün içerisinde bir anlaşmaya varmayı beklediklerini söyledi.

Irak merkezi yönetiminden yetkililerle IKBY'nin başkenti Erbil'e giden Abdulgani, Kuzey Irak petrolünün yeniden ihracatına başlanması için IKBY'nin Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan kişilerle ve üst düzey enerji yetkilileriyle bir araya geldi. Erbil'de açıklamalarda bulunan Abdulgani, görüşmelerin amacının "petrol üretiminin ve ihracatının yeniden başlaması için bütün sorunların çözülmesi" olduğunu ifade etti. Abdulgani, "İlk adım, halihazırdaki sözleşmelerin Irak Anayasasına uygun hale getirilmesi için bölge (IKBY) ve şirketlerle anlaşmak. Üç gün içerisinde bir anlaşmaya varabiliriz" diye konuştu.

"Türkiye ile uzlaşmaya vardık"

Abdulgani, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol akışının yeniden başlatılması için Türkiye ile bir "uzlaşmaya" vardıklarını söyledi.

Türkiye, Irak hükümetinin şikayeti üzerine gerçekleşen tahkim süreci sonrası 25 Mart'ta Kuzey Irak'tan Ceyhan limanına yapılan petrol ithalatını durdurmuştu. Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, IKBY'nin merkezi yönetimi baypas ederek Türkiye'ye doğrudan petrol ihraç etmesiyle ilgili davada Irak'ı haklı bulmuş, satış yetkisi bulunmadığı halde IKBY'den 2014-2018 yılları arasında satın aldığı petrol nedeniyle Türkiye'yi Bağdat yönetimine 1,5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ekim başında yaptığı açıklamada, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın operasyona hazır hale geldiğini ve hafta içinde faaliyete geçeceğini belirtmişti.

Iraklı hükümet yetkilileri, Türkiye'ye petrol akışının yeniden sağlanması için Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği'nden (APIKUR) yetkililerle ilk defa geçen Çarşamba günü bir araya gelmişti. APIKUR, IKBY'de petrol veya doğalgaz konusunda direkt veya dolaylı olarak yatırımı bulunan uluslararası petrol ve doğalgaz şirketlerinin temsilcilerinden oluşuyor.

rtr, DW/DÇÜ, JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?