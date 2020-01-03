 Irak meclisi ABD askerlerinin gönderilmesini onayladı | DÜNYA | DW | 05.01.2020

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DÜNYA

Irak meclisi ABD askerlerinin gönderilmesini onayladı

Irak meclisi ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesi yönündeki önergeyi onayladı.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından Irak Parlamentosu pazar günü olağanüstü toplandı. Parlamentoda yapılan oylamada Irak hükümetinden yabancı birliklerinin Irak'taki üslerden gönderilmesini talep eden önerge kabul edildi.

Önergede "Hükümet Irak'ta IŞİD'e karşı yapılan askeri operasyonların bitmesi ve zafer kazanılması nedeniyle uluslararası koalisyondan yardım ricasını kaldırmayı taahhüt eder" denildi ve "Irak hükümeti her türlü yabancı birliğin Irak topraklarındaki varlığını sonlandırmak ve herhangi bir nedenle hava, kara ve deniz yollarının kullanımını engellemek için çalışmak zorundadır" ifadeleri yer aldı.

Mecliste oylama sırasında mevcut 180 milletvekilinin çoğunluğunun kabul oyu kullandığı bildiriliyor. Birçok Sünni ve Kürt milletvekilinin ise ABD ile işbirliğini destekledikleri için oylamaya katılmadığı belirtiliyor. Irak'ta çoğu danışmanlık görevi yapan 5 bin civarında Amerikan askeri bulunuyor.

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İranlı komutan Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından Irak meclisi ABD birliklerinin Irak'tan gönderilmesini oylayacak. (05.01.2020)

Süleymani'nin ABD’nin Irak'ta düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından, Almanya'nın gündeminde bölgedeki askerler var. Siyasetçiler, askerlerin çekilmesi gibi seçenekleri dile getiriyor. (04.01.2020)

NATO, Irak'ta verdiği askeri eğitimleri askıya aldığını duyurdu. İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gelen kararın tedbir niteliğinde olduğu açıklandı. (04.01.2020)

Parlamento kararlarının hükümet için bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi oylamadan önce yaptığı çağrıda meclisten yabancı birliklerin ülkedeki varlığına son vermesini istemişti.

Oylamadan önce bir açıklama yapan parlamento Hukuk Komitesi üyesi Ammar el Şibli "DAEŞ (IŞİD) yenildikten sonra Amerikan güçlerinin burada kalması için bir sebep yok" demiş ve "Ülkeyi koruma becerisine sahip kendi silahlı kuvvetlerimiz var" şeklinde konuşmuştu.

Süleymani, ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Süleymani'nin öldürülmesi sonrasında ABD ve İran arasındaki gerilim sert açıklamalarla tırmanmaya devam ediyor.

Reuters, AP / SSB, BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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