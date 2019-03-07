 Interpol′den Kaşıkçı cinayeti için kırmızı bülten | TÜRKİYE | DW | 14.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Interpol'den Kaşıkçı cinayeti için kırmızı bülten

Interpol, Türkiye'nin talebi ile Kaşıkçı cinayetine karışmış olduğu düşünülen 20 kişi hakkında kırmızı bülten yayınladı. Ankara ayrıca cinayet ile ilgili davada yargılanan sanıkların isimlerini Riyad'dan talep etti.

Leute halten Bilder von Jamal Khashoggi während der Demonstration vor dem saudi-arabischen Konsulat (imago/Depo Photos)

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), ekim ayında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığından şüphelenilen 20 kişi hakkında "kırmızı bülten" olarak bilinen uluslararası yakalama kararı çıkardı.

Reuters haber ajansının Adalet Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre infaz timinde olduğu düşünülen kişiler hakkındaki karar, Ankara'nın talebiyle alındı. Buna göre Türkiye cinayetten bir buçuk ay kadar sonra 15 Kasım'da 18 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu. 21 Aralık'ta da iki kişi daha hakkında talep iletildi.

Bakanlık ayrıca kırmızı bülten kararının Interpol tarafından 1 Mart'ta alındığını açıkladı.

Altun: Sanıkların ismini istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun perşembe günü bir açıklama yaparak, Kaşıkçı hakkında yürütülen dava sürecinde Riyad'dan sanıkların ismini istedi.

Reuters haber ajansına konuşan Altun, "Uluslararası kamuoyunun zihninde Suudi Arabistan'da devam eden adli sürecin samimiyetine dair herhangi bir soru işareti oluşmaması için bu davalarda kimlerin hangi suçlarla ilgili yargılandığının gecikmeksizin dünyaya ilan edilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Altun "Kuşkusuz ki yaşanan olayın aydınlatılarak tüm katil ve azmettiricilerin adalete teslim edilmesi, uluslararası düzenin gereği ve Suudi Arabistan Krallığı’nın uluslararası itibarının güvencesidir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Suudi gazetecinin cenazesi bulunan, yerel işbirlikçiler tespite edilene ve infaz emrini verenler ortaya çıkarılana kadar Türkiye'nin çabalarına devam edeceğini kaydetti.

Önerdiğimiz linkler

BM İnsan Hakları Konseyi'nin toplantısında 28 AB üyesi dâhil 36 ülke, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadı. Ortak bildiride, Suudi Arabistan cinayetle ilgili BM soruşturmasında işbirliğine davet edildi. (07.03.2019)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün raporunda, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin delillerinin başkonsolosluktaki tandırda yakıldığı belirtildi. Cinayet sonrası ise 32 kilogram et sipariş edildiği öne sürüldü. (14.02.2019)

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Veliaht Prens'in hedef alınmasına Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı tepki gösterdi. El Cubeyr, operasyon için verilmiş bir emir olmadığını söyledi. (08.02.2019)

BM özel raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi yetkililerce öldürüldüğünü ve Türkiye'nin cinayeti soruşturma çabalarının Suudi Arabistan tarafından engellendiğini belirtti. (07.02.2019)

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı dünya gündeminin odağında. Suudi iktidar çarklarının içinden gelen, İslami aktivist, liberal, muhalif, gazeteci Kaşıkçı kim? (19.10.2018)

Nişanlısı ile evlenebilmek için gerekli belgeleri almak üzere 2 Ekim'de Başkonsolosluk binasına giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan gazetecinin burada öldürüldüğü ve daha sonra cesedinin bir tandırda yakılarak yok edildiği tahmin ediliyor.

Uluslararasısoruşturma talebi bir kez daha reddedildi

Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'nde bugün konuşan Suudi Arabistan delegasyonu temsilcisi Bandar El Ayban Kaşıkçı cinayetinin uluslararası düzeyde soruşturulması için yapılan çağrıları bir kez daha reddetti.

Konsey toplantısında konuşan El Ayban, soruşturmanın uluslararası hale getirilmesinin ülkesinin "içişlerine bir müdahale anlamına geleceğini" belirtti.

Temsilcinin bugünkü açıklaması, geçen hafta soruşturmanın "bağımsız, tarafsız ve şeffaf olması gerektiğine" dair 36 ülkenin ortak bir bildiriye imza atmasına bir yanıt olarak yapıldı.

Söz konusu bildiride Riyad'a, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yürüttüğü soruşturmada işbirliğine gidilmesi çağrısı yapılmıştı.

Riyad inkar etti

Suudi yönetimi Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü iddiasını başta reddetmiş, daha sonra ise Türkiye'nin kamuoyu ile paylaştığı delillerin ardından cinayeti kabul etmek zorunda kalmıştı.

Cinayetle ilgili olarak Suudi Arabistan'da istihbarat yetkilileri ile birlikte hareket eden bir grubun sorumlu olduğunu belirten Riyad, 21 kişiyi tutukladığını açıklamıştı.

İlk duruşması ocak ayında yapılan davada ise 11 kişi hâkim karşısına çıkmış ve beş kişi hakkında idam cezası istenmişti. Ancak Suudi makamları bugüne kadar bu kişilerin isimlerini kamuoyu ile paylaşmadı.

Türkiye, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olarak tutuklanan şüphelilerin iade etmesini istiyor. Ancak Riyad, yargılamanın Suudi Arabistan'da yapılacağını belirterek bu talebi reddetmişti.

Video izle 00:55

Kaşıkçı'nın cesedi tandırda mı yakıldı?

DW,rtr/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Kaşıkçı'nın cesedi tandırda mı yakıldı?  

Benzer içerik

Schweiz UN l Kritik an Saudi-Arabien im UN-Menschenrechtsrat

36 ülkeden Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı 07.03.2019

BM İnsan Hakları Konseyi'nin toplantısında 28 AB üyesi dâhil 36 ülke, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadı. Ortak bildiride, Suudi Arabistan cinayetle ilgili BM soruşturmasında işbirliğine davet edildi.

Türkei Agnes Callamard bei Mevlut Cavusoglu in Ankara

BM raportöründen Kaşıkçı açıklaması: Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi 07.02.2019

BM özel raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi yetkililerce öldürüldüğünü ve Türkiye'nin cinayeti soruşturma çabalarının Suudi Arabistan tarafından engellendiğini belirtti.

Bildkombo Saudi-Arabien | Jamal Khashoggi & Mohammed bin Salman

NYT: Veliaht Prens Kaşıkçı için 'kurşunlarım' dedi 08.02.2019

ABD Başkanı Trump’ın Kaşıkçı cinayetinde Veliaht Prens’in sorumluluğunun olup olmadığına dair kararı için tanınan süre dolarken NYT gazetesi Prens'in Kaşıkçı ile ilgili istihbarata takılan ses kayıtlarını haberleştirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

HDP’nin Diyarbakır il başkanlığına operasyonda 3 gözaltı

Diyarbakır’da güvenlik güçlerinin HDP il başkanlığına düzenlediği operasyonda açlık grevine katılan üç kişi gözaltına alındı. Daha önce yapılan benzer bir operasyonda yedi kişi gözaltına alınmıştı.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi zorlu hava koşullarına rağmen yaratıcı siyasi hicivlerin sergilendiği "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  