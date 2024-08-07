Instagram yasağı: Barolardan BTK'ya hukuk uyarısı

BTK'nın Instagram'a getirdiği erişim engeliyle ilgili Türkiye çapında 75 baro ortak açıklama yaptı. Barolar sürecin kanuna uygun yürütülmediğine işaret ederek yasağın kaldırılması çağrısında bulundu.

ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de getirilen erişim engeline karşı 75 baro ortak açıklama yaptı.

"Instagram yasağı kaldırılmalıdır" çağrısı yapan barolar, Türkiye'de 58 milyon kullanıcısı bulunan Instagram'ın sadece haberleşme ve basın-yayın organlarının haber akışını sağladığı bir platform olmadığına, sayısız işletmenin de satış, reklam ve pazarlama faaliyetini bu platform üzerinden gerçekleştirdiğine işaret etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) idari kararıyla gelen erişim engeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca da "Instagram'ın katalog suçlarla ilgili gerekleri yerine getirmediği" ile gerekçelendirilmişti.

"Süreç kanuna uygun yürütülmedi"

Baroların ortak açıklamasında, "Hangi içeriklerin çıkarılmasının istendiği, bunlarla ilgili hangi Savcılık veya Mahkeme tarafından içerik çıkarılma kararı verildiği, bu kapsamda Instagram'a tebliğ edilen bir karar olup olmadığı, Instagram'ın içerik çıkarma talebini reddedip reddetmediği kamuoyuna izah edilmediğinden, erişim engelleme sürecinin 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a uygun yürütülmediği anlaşılmaktadır" denildi.

"Demokratik hukuk devletinde kabulü mümkün değil"

Açıklamada, "Sürecin kanuna uygun yürütülmemesi, yurttaşların ifade ve haberleşme özgürlüğü, basına sansür getirdiğinden de basın özgürlüğü gibi Anayasal hakların yürütme organının kanundan kaynaklanmayan bir kararıyla engellenmesi sonucuna yol açacağından bu sonucun demokratik bir hukuk devletinde kabulü mümkün değildir. Öte yandan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'ne göre söz konusu erişim engelleme kararının ekonomiye günlük 1,9 milyar TL zararı bulunmaktadır. Dolayısıyla mevcut yasakçı tutumun, demokratik değerleri örselediği ve ülke ekonomisi açısından kaygı verici olduğu unutulmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Ülke çapında 75 baroyu temsil eden metinde, "Barolar olarak, kamusal makamlardan; Instagram'ı derhal erişime açarak yurttaşların Anayasal haklarını kullanmasına engel niteliğindeki bu hukuksuz uygulamaya son vermesini bekliyoruz" talebi dile getirildi.

Altun'un mesajı sonrası gelen yasak

BTK, fotoğraf ve video paylaşım sitesi Instagram'a erişimi 2 Ağustos tarihinde engellemiş, yaptırımın gerekçesi veya ne kadar süreceğine dair açıklama yapılmamıştı. İlerleyen süreçte de engelin bir mahkeme kararından kaynaklanmadığı, BTK'nın idari kararıyla uygulandığı açıklığa kavuşmuştu.

BTK'nın bu adımının, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 31 Temmuz'da sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı ve Instagram'ı eleştiren paylaşımın ardından gelmesi dikkat çekmişti. Altun, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi vesilesiyle yayınlanan taziye mesajlarının Instagram tarafından gerekçe gösterilmeden engellendiğini belirterek Instagram'ı kınamış ve sansür ile suçlamıştı.

DW/BK,AÜ

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