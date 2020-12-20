İngiltere'den mutasyon uyarısı: Çocuklara da bulaşabilir

İngiliz bilim insanları, eldeki ilk verilere göre ülkede mutasyona uğrayan yeni tür koronavirüse karşı önceki türlerin aksine çocukların da hassas olduğu ve yeni türün yetişkinler gibi çocuklara da kolay bulaşabilen bir yapıda olduğu uyarısında bulundu.

Yeni türle ilgili en son bulgularını gazetecilerle paylaşan İngiliz hükümetine bağlı Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (Nervtag) bilim insanları yeni türün İngiltere’nin güneyinde egemen tür haline geldiğini ve yakın bir zamanda ülke çapında da aynı durumun görülebileceğini açıkladı.

Nervtag Başkanı Oxford Üniversitesi’nden Profesör Peter Horby “Şu an bu türün İngiltere’de bulunan diğer türlere göre yayılma avantajına sahip olduğuna eminiz” dedi. Bilim insanları, yeni türün eski türe göre yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğuna işaret ediyor.

"Çocuklara bulaşma eğilimi yüksek"

Nervtag üyesi epidemiyolojist Profesör Neil Ferguson, yeni virüsün çocuklara bulaşma eğiliminin daha yüksek olduğunu, bunu verilerden tespit edebildiklerini, ancak gelişimini görmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Nervtag’in bir başka üyesi Profesör Wendy Barclay yeni türün insan hücrelerine girme yolunun değiştiğini ve bu nedenle “çocukların da yetişkinler kadar bu virüse karşı hassas olabildiğini” söyledi. Barclay bu nedenle daha fazla çocuğa hastalığın bulaşmasının beklenebileceğini kaydetti.

DSÖ: Mutasyon normal

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada ise yüksek seviyede alarm durumuna geçilmesi konusunda temkinli olunması çağrısı yapıldı. DSÖ yetkilileri bu durumun pandeminin normal gelişimi olduğuna dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Birimi Başkanı Mike Ryan

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Birimi Başkanı Mike Ryan “Bir denge bulmamız lazım. Şeffaflık çok önemli. Kamuoyuna herşeyi olduğu gibi anlatmak çok önemli.Ama aynı zamanda bunun virüsün normal gelişimi olduğunu anlatmak da önemli” dedi.

Ryan virüsü bu kadar yakından, dikkatli bir şekilde ve bilimsel olarak gerçek zamanda takip etmenin küresel toplum sağlığı için çok olumlu olduğunu belirtti.

DSÖ yetkilileri İngiltere’nin verilerine atıfla yeni tür virüsün insanları daha hasta ettiğine ya da daha ölümcül olduğuna dair kanıt bulunmadığını belirterek fakat daha kolay yayıldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Örgüt yetkilileri koronavirüs aşısının yeni tür üzerinde de etkili olacağını düşündüklerini, konu ile ilgili testlerin yapıldığını aktardı. Yetkililer yeni türün etkisi ile ilgili önümüzdeki günlerde daha fazla detay elde etmeyi umduklarını kaydetti.

DSÖ mutasyona uğrayan yeni türe İngiltere dışında Avustralya, Danimarka, Hollanda, İtalya ve İzlanda’da rastlandığını belirtti.

İngiltere’de hızla yayılıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geliştirilen aşıların mutasyona karşı daha az etkili olduğu yönünde bir işaret olmadığını söyledi. Birçok bilim insanı da Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği aşının yeni mutasyon üzerinde de etkili olduğunu ifade etti.

Yeni mutasyonun daha ziyade başkent Londra ve İngiltere'nin güneydoğusunda hızla yayıldığı belirtiliyor. İngiliz makamları söz konusu bölgeye girişleri ve bölgeden çıkışları kısıtladı. Birçok ülke İngitere’yle uçuşları yasakladı.

Reuters, dpa /SSB, BK

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