İngiltere ve Almanya kapanmaya rağmen alarm veriyor

Almanya'da 27 Aralık'ta ülke genelinde başlayan aşılama ve 14 Aralık'tan bu yana yürürlükte olan kapanmaya rağmen koronavirüs vaka ve can kayıpları yüksek seyrediyor.

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKİ) açıkladığı son verilere göre ülkede 31 bin 849 yeni vaka kaydedilirken bin 188 kişi de salgında yaşamını yitirdi. Almanya'da Cuma sabahı itibariyle salgında en yüksek günlük kayıp verilmiş oldu. Bir önceki en yüksek can kaybı 30 Aralık'ta kaydedilmiş, bu tarihte bin 129 kişi yaşamını yitirmişti.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de bugün eyalet parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Her iki dakikada bir Almanya’da koronavirüsten biri yaşamını yitiriyor" ifadelerini kullandı.

Hükümetin aldığı kararlar uyarınca Almanya çapında okullar ve çocuk yuvaları Ocak ayı boyunca, son sınıflara giden ve diploma alacak olan öğrencilere uygulanacak istisnalar dışında, kapalı tutulacak. Ayrıca enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu, 7 günlük yeni vaka değeri 100 bin kişi başına 200'ün üzerinde olan bölgelerde dolaşıma da sınırlama getirildi. Önlemlerin uzatılması ile hastaneler üzerindeki yükün hafifletilmesi ve yüksek enfeksiyon sayılarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Almanya'da ilk doz BioNTech aşısı Ruth Heise'ye uygulandı

Aşılama süreci

Sağlık Bakanı Jens Spahn ise kitlesel aşılamada mesafe kaydedildiğini açıkladı. Spahn, "Salgına karşı mücadelede iyi bir gün" diyerek BioNTech-Pfizer aşısının bir ampülünden 5 yerine 6 doz alınmasına izin verilmesine işaret etti. Bakan, ayrıca ABD'li şirket Moderna'nın gelecek hafta aşı teslimatına başlayacağına ve üçüncü bir aşıya daha yakında onay alabileceğine vurgu yaptı.

RKİ verilerine göre Almanya'da şimdiye kadar toplam 476 bin 959 kişi aşılandı, yani günde ortalama 40 bin aşı yapılıyor. Ancak bu yeterli bulunmuyor. Hükümete aşılamayı hızlandırması için baskı yapılıyor.

RKİ'nin verilerine göre Almanya'da şimdiye kadar 1,8 milyon kişi salgına yakalandı ve toplam 38 bin 795 kişi de yaşamını yitirdi. Toplam can kaybının yarısından fazlası Aralık ayının başından bu yana meydana geldi. Noel ve yılbaşı tatili süresince daha az test yapılması nedeniyle vaka sayılarının etkilenmiş olabilieceği belirtiliyor. Başbakan Angela Merkel de gerçek vaka artış oranının 17 Ocak'tan sonra netleşeceğini söyledi.

İngiltere'de durum alarm veriyor

Öte yandan İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dizi olağanüstü hal uygulaması devreye girdi. Mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olan yeni virus türünün de etkisiyle vaka sayılarındaki artışın hastanelerin baskı altında olduğu bildirildi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, hastanelerde yatakların gelecek haftalarda tamamen dolacağını, çünkü başkentte virüsün yayılmasının "kontrolden çıktığını" açıkladı.

İngiltere'de son bir içinde bin 325 kişi yaşamını yitirirken, günlük vaka sayısı yeni bir zirve olan 68 bin 53'e ulaştı. İngiltere'de salgında toplam 80 bine yakın kişi yaşamını yitirdi. İngiltere dünyada en fazla kayıp veren ülkeler arasında beşinci sırada.

Başbakan Boris Johnson da bugün yaptığı açıklamada "Hastanelerimiz salgının başından bu yana olmadığı kadar baskı altında ve ülkede vaka sayıları alarm verici düzeylerde artıyor" dedi ve sağlık sisteminin üzerindeki yükü hafifletmek için harekete geçmeleri gerekitğini kaydetti.

Mutasyona uğramış koronavirüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan İngiltere'de korona önlemleri daha da sertleştirilmiş, virüsün yeni varyantının kontrol altına alınması için 4 Ocak itibariyle en yüksek alarm düzeyine geçilerek tüm ülkede Şubat ortasına kadar tam kapanma devreye girmişti.

dpa, Reuters / SSB, HS

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