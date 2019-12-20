İngiltere parlamentosundan Brexit'e onay

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda Brexit olarak adlandırılan Avrupa Birliği'nden ayrılmayı düzenleyen yasa tasarısı kabul edildi.

İngiltere'nin 31 Ocak'ta Birlik'ten ayrılması yönünde hükümetin hazırladığı tasarıya 330 milletvekili onay verirken, 231 vekil aleyhte oy kullandı. Tasarının kabul edilmesi parlamentoda alkışlarla karşılandı. Tasarının onaylanmasından sonra konuşan Brexit Bakanı Stephen Barclay, "Artık ilerleme zamanı geldi" dedi.

Tasarının 31 Ocak'tan önce parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda da onaylanması gerekiyor. Daha sonra Kraliçe II. Elizabeth'in de onayına sunulmasının ardından yasa yürürlüğe girecek. Böylece şimdiye kadar çok kez ertelen çıkış süreci tamamlanmış olacak ve İngiltere 31 Ocak itibarıyla AB üyeliğinden resmen ayrılacak.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) da 29 Ocak'ta Brexit anlaşmasını onaylaması gerekiyor. Ancak AP'nin onayı sembolik nitelik taşıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson AB ile Brexit konusunda bir anlaşmaya varmıştı.

31 Ocak'tan sonraki süreçte ekonomik ve ticari ilişkiler açısından sert bir geçişin önlenmesi için geçiş dönemi başlayacak. Bu dönemde Birleşik Krallık, AB iç piyasasına dahil olmayı ve Gümrük Birliği'nde kalmayı sürdürecek. Bu dönemde taraflar arasında yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakereler yürütülecek. 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürmesi planlanan bu geçiş dönemi, bir kereye mahsus olmak üzere iki yıla kadar uzatılabilecek.

Parlamentodaki oylama sırasında Brexit karşıtları da gösteri düzenledi.

AFP/TY,JD

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