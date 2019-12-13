AB zirvesine Brexit damga vurdu

Brüksel'de dün iki günlük zirve için bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri zirvesinde euro bölgesi reformları ve parasal birliği derinleştirmekle ilgili askıya alınan müzakelerin tekrar başlaması kararı çıktı.

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) kurtarma fonu ve bankacılık birliğinin güçlendirilmesi konusundaki teknik çalışmaların da tamamlanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Avrupa Birliği'nin küresel ekonomik ve finansal ağırlığına uygun olarak euronun uluslararası rolünü de genişleteceğiz" denildi ve bu konuda Haziran ayına kadar çalışma yapılacağı ve Haziran ayında tekrar bir araya gelineceği belirtildi.

Brexit gündemi

Ancak zirveye İngiltere’de Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin dün yapılan seçimi kazanarak, mecliste çoğunluğu elde etmesi damga vurdu. Johnson'ın zaferi ile Brexit anlaşmasının mecliste kabul edilmesinin önünde engel kalmadı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen İngiltere ile ticaret anlaşmasına öncelik vermeleri gerektiğini, önlerindeki takvimin zorlayıcı olduğunu kaydetti. Brexit'in 31 Ocak'ta tamamlanması öngörülüyor. AB İngiltere ile bir anlaşma yapılması için vaktin darlığı nedeniyle endişe duyuyor. AB'den yapılan açıklamalarda anlaşma yapmak istiyorsa İngiltere'nin AB normlarına saygı duyması gerektiğinin altı çizildi.

Ursula von der Leyen

Von der Leyen ticaret anlaşması müzakerelerinin yanında eğitim, ulaşım ve su ürünleri konularında da müzakere yapılması gerektiğini belirtti ve ekledi: "Bizim ne başvurabileceğimiz bir uluslararası çerçeve ne de tek taraflı beklenmeyen durum tedbiri alma imkanımız var."

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise AB'nin bir anlaşmayı gözü kapalı kabul etmeyeceğini, dengeli ve farklı endişelere saygılı bir anlaşma konusuna vurgu yaptı.

AB'den uyarılar

AB liderleri yaptıkları yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık ile gelecekteki ilişkilerin mümkün olan en yakın şekilde" sürdürüleceği kaydedildi ancak ilişkilerin "haklar ve yükümlülüklerin dengeli olmasına dayanan eşit bir şekilde" devam edebileceği uyarısı yapıldı. İngiltere ile ticari müzakereleri AB adına Michel Barnier'nin yöneteceği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra AB'nin "kapısında ekonomik bir rakip" bulunacağı ve bu nedenle hızlı davranılması gerektiği uyarısında bulundu.

Angela Merkel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaptığı açıklamada İngiltere seçim sonuçlarının Brexit konusuna netlik kazandırdığını söyledi ve AB'nin İngiltere ile "özel, çok özel bir bağlantı" kurması gerektiğini belirtti.

Johnson'ın ticari ilişkilerle ilgili müzakerelerin uzatılması onayı almak için 1 Temmuz'a kadar zamanı bulunuyor. Eğer uzatma almazsa 2020 yılı sonunda anlaşmasız bir Brexit gerçekleşecek. Bu durumda İngiltere'nin AB ile ticari ilişkilerinin bıçak gibi kesilme riski bulunuyor.

dpa, AFP / SSB, HT

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