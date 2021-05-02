 İngiltere Hint varyantına ″endişe varyantı″ dedi | AVRUPA | DW | 07.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

İngiltere Hint varyantına "endişe varyantı" dedi

İngiltere'de sağlık makamları, Hindistan’da ortaya çıkan koronavirüs varyantı için ilk kez "endişe varyantı" tabirini kullandı. Başbakan Boris Johnson, ülkede yaygın test yapıldığını söyledi.

default

İngiltere Kamu Sağlığı (PHE) kurumu, Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere'de de yayılan üç varyanttan biri olan B.1.617.2'yi endişe varyantı olarak tanımladı. Virüsün orijinale göre çok daha kolay yayılması nedeniyle bu niteleme yapılırken kurum, ülkede varyantın görüldüğü vaka sayısının geçen hafta içinde 202'den 520'ye çıktığını açıkladı. Vakaların ağırlıklı olarak başkent Londra'da ve ülkenin kuzeybatısındaki Bolton'da görüldü. Vakaların yarısının tek bir kişi üzerinden yayıldığı öğrenildi.

Durumun son derece titiz bir biçimde ele alındığını söyleyen Başbakan Boris Johnson da varyantla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok dikkatli olmalıyız" dedi. Johnson, Hindistan varyantı görüldüğünde test miktarının daha da artırıldığını belirtti.

İngiliz sağlık yetkilileri, varyantın virüsün orijinal halinden çok daha hızlı yayıldığını, İngiltere'de Kent varyantı olarak adlandırılan ve ülkede ikinci vaka dalgasını yükselten koronavirüs türü kadar hızlı yayılma gösterebileceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

PHE, virüsün diğer özelliklerinin henüz incelendiğini ifade etti. Açıklamada "Hindistan'da tespit edilen varyantlardan herhangi birinin, hastalığın daha ağır geçmesine neden olduğu ya da uygulanan aşıların etkinliğini düşürdüğüne dair henüz yeterli bilgi bulunmamaktadır" denildi.

Varyant üç alt gruba ayrıldı

Hindistan varyantı B.1.617, Ekim ayında tespit edilmiş, PHE varyantı hafif farklar gösteren üç alt grup halinde sınıflandırmıştı. Koronavirüsün endişe yaratan diğer varyantları ilk kez İngiltere'nin güneydoğusundaki Kent'te, Güney Afrika ve Brezilya'da teşhis edildi.

Hindistan iki hafta önce İngiltere'nin seyahatler için belirlediği "kırmızı listeye" alınmıştı. Hindistan'dan gelen yolcuların özel otellerde karantina altına alınması gerekiyor. Hindistan varyantının Türkiye'de de görüldüğü açıklanmıştı.

İngiltere'de şimdiye kadar koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 428 bin 553 olarak tespit edildi. Pandemide hayatını kaybedenlerin sayısı ise 127 bin 583 olarak kayıtlara geçti. İngiltere pandeminin ağır darbe vurduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 66'sı aşılanmış durumda.

Reuters / EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Indien Bildergalerie Coronavirus | Ahmedabad, Trauer Angehörige

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta 02.05.2021

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.

Indien Kumbh Mela in Haridwar

Hint hükümetine "lebalep" eleştirisi 05.05.2021

Türkiye dahil pek çok ülkede yayılan Hint mutantı endişeye yol açarken Hindistan hükümeti, kalabalık siyasi etkinliklere ve dini bayram kutlamalarına engel olmamakla suçlanıyor.

Hindistan varyantı yeni bir dalgaya sebep olur mu? 29.04.2021

Dünyanın ikinci en kalabalık ülkesi Hindistan’dan gelen Covid-19 vaka ve ölüm sayıları her gün yeni birer rekor kırıyor. Bir yandan ilk defa Hindistan’da görülen bir virüs varyantı endişe yaratıyor. B.1.617 olarak adlandırılan bu varyantın ülkedeki vaka sayılarının yükselmesindeki payı araştırılıyor. Peki, bu varyant yeni bir dalgaya sebep olabilir mi? Varyant konusunda ne kadar endişe etmeliyiz?

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

20 Mart 2021 - Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi üzerine İstanbul'da kadınlar gösteri yaptı.

Avrupa Konseyi'nden İstanbul Sözleşmesi'ne bağlılık açıklaması

İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 10'uncu yıldönümü sebebiyle anlaşmanın imzacısı olan Avrupa Konseyi üyeleri bir açıklama yaptı. Açıklamada sözleşmenin kriterlerinden uzaklaşmaya yönelik adımlar kınandı.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  