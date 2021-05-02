İngiltere Hint varyantına "endişe varyantı" dedi

İngiltere Kamu Sağlığı (PHE) kurumu, Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere'de de yayılan üç varyanttan biri olan B.1.617.2'yi endişe varyantı olarak tanımladı. Virüsün orijinale göre çok daha kolay yayılması nedeniyle bu niteleme yapılırken kurum, ülkede varyantın görüldüğü vaka sayısının geçen hafta içinde 202'den 520'ye çıktığını açıkladı. Vakaların ağırlıklı olarak başkent Londra'da ve ülkenin kuzeybatısındaki Bolton'da görüldü. Vakaların yarısının tek bir kişi üzerinden yayıldığı öğrenildi.

Durumun son derece titiz bir biçimde ele alındığını söyleyen Başbakan Boris Johnson da varyantla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok dikkatli olmalıyız" dedi. Johnson, Hindistan varyantı görüldüğünde test miktarının daha da artırıldığını belirtti.

İngiliz sağlık yetkilileri, varyantın virüsün orijinal halinden çok daha hızlı yayıldığını, İngiltere'de Kent varyantı olarak adlandırılan ve ülkede ikinci vaka dalgasını yükselten koronavirüs türü kadar hızlı yayılma gösterebileceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

PHE, virüsün diğer özelliklerinin henüz incelendiğini ifade etti. Açıklamada "Hindistan'da tespit edilen varyantlardan herhangi birinin, hastalığın daha ağır geçmesine neden olduğu ya da uygulanan aşıların etkinliğini düşürdüğüne dair henüz yeterli bilgi bulunmamaktadır" denildi.

Varyant üç alt gruba ayrıldı

Hindistan varyantı B.1.617, Ekim ayında tespit edilmiş, PHE varyantı hafif farklar gösteren üç alt grup halinde sınıflandırmıştı. Koronavirüsün endişe yaratan diğer varyantları ilk kez İngiltere'nin güneydoğusundaki Kent'te, Güney Afrika ve Brezilya'da teşhis edildi.

Hindistan iki hafta önce İngiltere'nin seyahatler için belirlediği "kırmızı listeye" alınmıştı. Hindistan'dan gelen yolcuların özel otellerde karantina altına alınması gerekiyor. Hindistan varyantının Türkiye'de de görüldüğü açıklanmıştı.

İngiltere'de şimdiye kadar koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 428 bin 553 olarak tespit edildi. Pandemide hayatını kaybedenlerin sayısı ise 127 bin 583 olarak kayıtlara geçti. İngiltere pandeminin ağır darbe vurduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 66'sı aşılanmış durumda.

Reuters / EC, HS

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