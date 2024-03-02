Infantino'dan mavi kart uygulamasına veto

IFAB genel kuruluna katılan FIFA Başkanı Infantino, hakeme şiddetli itiraz eden ya da taktik faul yapan futbolcuların belli bir süre oyun dışında kalmasını sağlayacak mavi kart uygulamasına karşı çıktı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, hakeme şiddetli itiraz eden ya da taktik faullerle oyunu yavaşlatan futbolcuların belli bir süre saha dışına gönderilmesini sağlaması planlanan mavi kart uygulamasına karşı çıktı.

Uygulamayı gündeme getiren Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) yıllık genel kurulunda konuşan Infantino, mavi kart ile ilgili olarak, "FIFA buna tamamen karşı. Hayır, profesyonel futbolda mavi kartlar kullanılmayacak" dedi. Infantino, konuşmasının devamında, "Bu konu bizim için bir mesele değil ve öyle sanıyorum FIFA'nın IFAB'da söyleyecek bir sözü var" ifadelerini kullandı.

10 dakika oyun dışında kalma cezası

İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan IFAB genel kurul toplantısında, futbolda hakemler tarafından futbolcuları cezalandırmak amacıyla kullanılan sarı ve kırmızı kartların yanında mavi kartın da yürürlüğe girip girmemesi gerektiği de tartışılıyor. Mavi kart fikrini ortaya atanlar, hakeme şiddetli itiraz eden ve taktik faullerle oyunun temposunu düşüren furbolculara bu kart gösterilerek, 10 dakika saha kenarına gönderilme cezası verilmesini öngörüyor.

Konuşmasında, "IFAB ve FIFA'da bizler her zaman yeni fikirlere ve önerilere açığız. Bunlar saygı ile değerlendiriliyor. Ancak oyunun doğasının ve geleneğinin de korunması gerekiyor" diyen 52 yaşındaki İsviçreli FIFA Başkanı Infantino, mavi kart gerektiren pozisyonlarda kırmızı kart kullanılabileceğini dile getirdi.

İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler futbol federasyonları ile FIFA'dan temsilcilerin yer aldığı IFAB, futbolda oyunun kurallarını belirleyen merci konumunda bulunuyor.

SID / ET,SÖ

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