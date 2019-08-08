 İmralı ile iletişim engelinin kalkması için AİHM’e başvuru | TÜRKİYE | DW | 29.07.2020

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TÜRKİYE

İmralı ile iletişim engelinin kalkması için AİHM’e başvuru

Avukatları, PKK lideri Abdullah Öcalan ve İmralı'da tutuklu üç mahkumla iletişim engelinin kalkması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 31 Mayıs 1999 tarihinde çekilmiş bir fotoğrafı

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 31 Mayıs 1999 tarihinde çekilmiş bir fotoğrafı

Asrın Hukuk Bürosu, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın da aralarında olduğu dört mahkumla iletişim engelinin kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

Bürodan yapılan yazılı açıklamada İmralı'da tutuklu bulunan mahkumlarla iletişim imkanlarının koronavirüs pandemisiyle birlikte daha da kötüleştiği belirtildi.

Twitter üzerinden yayınlanan açıklamada "İmralı Cezaevi'nde bulunan müvekkillerimiz Sn. (Abdullah) Öcalan, Sn. (Hamili) Yıldırım, Sn. (Ömer Hayri) Konar ve Sn. (Veysi) Aktaş ile ilgili hukuka aykırı kararlar ve gerekçelerle uygulanan iletişim yasakları Covid-19 pandemisi ile birlikte daha ağır ve kaygı verici bir durum oluşmuştur" denildi.

Açıklamada gerekli sağlık tedbirlerinin alınması ve uygun yöntemlerle iletişimin sağlanması için Haziran ayında Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Mahkemenin 22 Temmuz'da "başvurucuların yaşamlarına ya da maddi veya manevi açıdan yönelen ve derhal tedbir kararı verilmesini gerektiren ciddi bir tehlikenin bulunduğu söylenemez" gerekçesiyle başvuruyu reddettiği ifade edildi.

"AYM’nin esas bakımından ihlal kararı vermesi gerektiğini düşünmekteyiz" diyen Asrın Hukuk Bürosu "Anayasa Mahkemesi'nin tedbir talebimizin reddi kararını yine tedbir talepli olarak derhal görüşülmek üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne sunmuş bulunmaktayız" açıklaması yaptı.

İmralı Cezaevi

İmralı Cezaevi

AİHM'nin 2014 yılı kararı

Açıklamada AİHM’in Öcalan ile ilgili 2014 yılında aldığı bir kararda İmralı’daki ceza infaz uygulamasıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi olan  "işkence yasağının" ihlal edildiğine hükmettiği belirtildi.

"Bu karar 21 yıldır uygulanmakta olan İmralı Tecrit Ssitemi’nin işkence niteliğinde olduğunun çok açık belgesini oluşturmaktadır" denilen açıklamada "Buna ilaveten aile ve avukat görüşmelerinin engellendiği Mutlak Tecrit uygulamasının Covid-19 pandemi sürecinde de sürekli ve kesintisiz uygulanması, tecridin müevekkiller nezdindeki etkisini daha artırmaktadır. Kaldı ki müvekkilerimiz açısından İmralı Ada Cezaevi’nin özgün ağır koşulları, cezaevlerinde geçirdikleri süre, yaş ve bir kısım kronik sağlık sorunları vb. durumlar sürekli bir sağlık takibini ve iletişimi gerektirirken, pandemi bu ihtiyacı daha fazla ortaya çıkarmaktadır" denildi.

Açıklamada ailesinin Abdullah Öcalan ile en son 27 Nisan 2020 tarihinde, İmralı Cezaevi'nde ilk ve tek kez olmak üzere 20 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Öcalan ile son avukat görüşmesinin ise 7 Ağustos 2019 tarihinde yapıldığı ifade edildi. Öcalan dışındaki diğer müvekkillerin de İmralı Cezaevi’nde bulundukları 5 yılı aşkın süredir herhangi bir avukat görüşmesi yapmadığı kaydedildi.

DW / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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