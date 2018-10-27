 ″İmparatorluk Vatandaşları″nın sayısı 19 bine yükseldi | ALMANYA | DW | 27.10.2018

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ALMANYA

"İmparatorluk Vatandaşları"nın sayısı 19 bine yükseldi

Almanya'da İçişleri Bakanlığı, mevcut devleti tanımayan "İmparatorluk Vatandaşları" hareketinin üye sayısının 19 bine yükseldiğini açıkladı. Hareket içindeki 940 kişinin silah ruhsatı olduğu belirtiliyor.

SEK-Einsatz gegen Reichsbürger (picture-alliance/dpa/M.Balk)

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Anayasayı Koruma Teşkilatı Alman devletini tanımayan aşırı sağcı "İmparatorluk Vatandaşları"nı destekleyenlerin sayısının 18 bin olduğunu açıkladı. Bu rakam iki sene öncesine göre yüzde 80'lik bir artış anlamına geliyor. (29.04.2018)

Bavyera Eyaleti'nde bir yıl önce bir polisi öldüren, iki polisi ise yaralayan "İmparatorluk Vatandaşları" hareketi üyesi zanlı hakkındaki karar açıklandı. (23.10.2017)

Almanya’da geçen hafta bir polis memurunun 'İmparatorluk Vatandaşları' hareketi üyesi tarafından öldürülmesi dikkati bu grubun üzerine çekti. (24.10.2016)

Alman İçişleri Bakanlığı "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) olarak bilinen hareketin mensuplarının sayısının 19 bini bulduğu açıkladı.

Alman haber ajansı dpa'nın Bakanlığın Yeşiller partisinin soru önergesine cevabına dayandırdığı verilere göre hareketin destekçileri arasında yaklaşık 950 aşırı sağcının da bulunduğu belirtildi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı, 2016'da 10 bin olarak açıkladığı "İmparatorluk Vatandaşları"nın sayısının 2017'de 16 bin 500'ü bulduğunu belirtmişti. Teşkilat, sayıdaki bu artışın harekete ilişkin daha ayrıntılı bir inceleme yapılmasına bağlamıştı.

Mihalic: Silah ruhsatlarının iptal edilmemesi endişe verici

Yeşiller'in İç Politika sözcüsü Irene Mihalic, "devleti yıkma planları yapan İmparatorluk Vatandaşlarının sayısının giderek arttığını" kaydetti.

Mihalic hareketin üyelerinin çoğunlukla "aşırı sağ" olarak kategorize edilmemesinin de genel tablonun analizini zorlaştırdığını ifade etti. "Bu aşırı sağcı hareketin ağır silahlı olduğunu" ifade eden Mihalic, "hareketin mensuplarının silah ruhsatlarının iptalinin durma noktasına gelmesinin de endişe verici bir gerçek olduğunu" söyledi.

Almanya'da Silah Taşıma Yasası'na göre son beş yıl içinde aşırı sağcı faaliyetler içine girdiği tespit edilenlerin silah ruhsatı iptal edilebiliyor. 

31 Mart itibarıyla  hareketin bin 200 mensubunun silah ruhsatı bulunduğu belirtilmişti. Bu rakam yetkililerin bazı ruhsatları iptal etmesiyle 30 Haziran itibarıyla 920'ye düşmüş, 30 Eylül itibariyla ise yeniden 940'a yükselmişti. 

İmparatorluk Vatandaşları olarak bilinen hareket ortak bir yapılanmadan çok farklı inanç sistemlerine karşın aynı isimleri kullanan gruplardan oluşuyor.

"İmparatorluk Vatandaşları" kim?

Hareketin üyelerinin ortak özelliği ise Almanya Federal Cumhuriyeti'ni devlet olarak tanımamaları. Almanya'nın Batılı müttefikler tarafından hâlâ işgal altında olduğuna inanan "İmparatorluk Vatandaşları", Alman İmparatorluğu'nun İkinci Dünya Savaşı öncesindeki, yani 1937'deki sınırlarını geçerli sayıyor. Alman devletini tanımadıkları için de hiçbir kurumunu kabul etmiyor, vergi ödemeyi reddediyorlar. Kendilerine ait "devlet bölgeleri" oluşturan İmparatorluk Vatandaşları üyeleri, bu yerleri "İkinci Alman İmparatorluğu", "Prusya Devleti" veya "Cermanya Prensliği" olarak adlandırıyorlar.

Hareket içinde suç eğilimi olanların da bulunduğu belirtiliyor.

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DW,dpa / SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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