 IMF′den Afganistan uyarısı | Ekonomi | DW | 19.10.2021

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Ekonomi

IMF'den Afganistan uyarısı

IMF, Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30'a varan bir küçülme yaşayacağı ve bu durumun da komşu ülkeler, Türkiye ve Avrupa'yı etkileyecek bir mülteci krizinin boyutlarını daha da artırabileceği öngörüsünde bulundu.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Ortadoğu ve Orta Asya'ya ilişkin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda Afganistan'la ilgili uyarılarda bulundu.

Afganistan ekonomisinde bu yıl yüzde 30'a varan bir küçülme yaşanacağı öngörüsünde bulunan IMF, söz konusu ülkedeki karışıklığın ekonomik açıdan ve güvenlik bakımından etkilerinin sadece bu bölgede değil, bu bölgenin ötesinde de ciddi sonuçlar doğurmasının muhtemel olduğunu açıkladı.

Afganistan'daki durumun komşu ülkeler, Türkiye ve Avrupa'ya yönelik sığınmacı sayısında artışa neden olabileceği ifade edilen raporda, Taliban iktidarında yaşanabilecek ekonomik sıkıntılara dikkat çekildi.

Afganistan'da geçen Ağustos ayında Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından insani yardım dışındaki yardımların kesildiği ve yabancı varlıkların da büyük oranda dondurulduğu hatırlatılan raporda, bundan dolayı Afganistan'ın yardıma dayalı ekonomisinin "ciddi mali ve ödemeler dengesi krizleriyle" karşı karşıya olduğu belirtildi.

Diğer ülkelere yardım vurgusu

"Düşen yaşam standartlarının milyonlarca insanı yoksulluğa itme tehdidi" bulunduğuna ve bunun da bir insani krize neden olabileceğine vurgu yapılan raporda, yoğunlaşması muhtemel sığınmacı akının diğer ülkelerdeki olası etkilerine de değinildi.

"Büyük çaptaki bir sığınmacı akını, sığınmacıları ağırlayan ülkelerde kamu kaynaklarına ağır bir yük getirebileceği gibi işgücü piyasalarındaki baskıyı artırabilir ve sosyal gerilimlere neden olabilir" denilen raporda, uluslararası toplumun söz konusu ülkelere yardımcı olması gerektiği belirtildi.

DW,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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