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IMF Başkanı Kristalina Georgieva
Kristalina GeorgievaFotoğraf: Dursun Aydemir/AA/picture alliance
EkonomiKüresel

IMF'den küresel ekonomiye dair karamsar açıklama

5 saat önce

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, G20 ülkelerine enflasyonla mücadele konusunda acil eylem çağrısı yaptı. Georgieva, küresel ekonomik görünümün ise daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, G20 ülkelerine enflasyonla mücadeleye ilişkin acil eylem çağrısında bulunarak, fiyatların yüksek seyretmesi durumunda "Son derece belirsiz" küresel ekonomik görünümün daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı.

G20 ülkelerinin finans yetkililerinin Endonezya'daki toplantısında konuşan Georgieva, Ukrayna'daki savaşın temel ürünler ve enerji fiyatları üzerinde artan oranda baskı yarattığını ve küresel finansal şartların beklenenden daha çok daraldığını ifade etti. Bunun yanı sıra, pandemi sürecinin ortaya çıkardığı aksamaların ve tedarik zincirinde oluşan darboğazların ekonomik faaliyetlerin üzerinde yük oluşturduğunu dile getiren Georgieva, söz konusu sıkıntıların ciddi ölçüde borçlu olan ülkelerin üzerine daha çok yük bindirdiğini ve borçlanma durumunun, "Çok hızlı kötüleştiğini" vurguladı. IMF Başkanı bu nedenle yoksul ülkelere yardım için yeni anlaşmaların yapılacağını belirtti.

"Rusya'nın saldırısı enflasyonu yükseltti"

IMF, küresel ekonomik görünümün kötüye gittiği uyarısında bulunurken, Georgieva Çarşamba günü yayınladığı yazıda bir sonraki Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2022 ve 2023 ekonomik beklentilerinin düşürüleceğini açıkladı. Kristalina Georgieva ayrıca, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının enflasyonu ciddi oranda yükselttiğini belirtti.

Nisan ayında yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, IMF bu yıl için yüzde 3,6'lık büyüme öngörmüştü. Bu oran, Ocak ayında yayınlanan bir önceki tahminden yüzde 0,8 daha azdı. IMF Nisan ayında da, ekonomik durumun daha da kötüye gideceğine yönelik uyarılarda bulunmuştu.

IMF Başkanı Georgieva yazısında, Nisan ayından bu yana dünyanın yaşadığı krizlerin yoğunlaştığını ve ekonomik görünümün "Ciddi oranda belirsiz" olduğunu ifade etmişti. Yüksek enflasyonun yaşandığı ülkelerde sosyal gerilimlerin olabileceği uyarısını dile getiren IMF Başkanı, 2022’nin zor geçeceğini belirtirken, 2023 yılının ise ekonomik durgunluk nedeniyle daha da zor geçebileceği öngörüsünü paylaştı.

 

AFP,rtr / AI,ET

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