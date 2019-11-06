İmamlara Almanca koşulu tartışmalara yol açtı

Almanya'da yabancı din görevlilerine temel seviyede Almanca bilme şartı getirilmesi planları Alman iç siyasetinde yoğun tartışmalara neden oldu. Bakanlar Kurulunun Çarşamba günü kabul ettiği yasa tasarısıyla oturma izni ve istihdam yönetmeliklerinde gerekli değişikliklere gidilmesini onaylamıştı.

Yeşiller, Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti'nin din politikalarından sorumlu yetkilileri, planı eleştirerek dil bilmenin yabancı ülkelerin gönderilen görevliler aracılığıyla nüfuz kurması sorununu çözemeyeceğini savundu.

Yeşiller Meclis Grubunun Din İşleri Temsilcisi Konstantin von Notz, yabancı din görevlilerinin gelecekte Almanca bilgilerini ibraz etmesi planının "başka devletlerin etkisinde olacak imamlar sorununu çözmeyeceğini" belirtti. Von Notz, Almanca şartından ziyade Almanya'daki imamlar ve din görevlileri için eğitim programlarının desteklenmesi çağrısı yaptı.

Sol Parti'den Christine Buchholz da Almanca şartını popülist bir yaklaşım olarak nitelendirerek "Alman hükümetinin bunun yerine enerjisini Almanya'daki Müslümanlar için eşit haklara sahip bir imam eğitimi için harcaması gerektiğini" kaydetti.

"Asıl sorun Katar ve Türkiye'nin etki kurabilmesi"

Sağ popülist AfD partisinin din politikaları sözcüsü Volker Münz de yasa tasarısının yetersiz olduğunu belirterek, yabancı din görevlilerinin sadece temel düzeyde Almanca bilmesinin entegrasyona hizmet etmeyeceğini, daha ziyade kabaca anlaşmayı mümkün kılacağını belirtti. Münz, "Asıl sorun, Katar ya da Türkiye'den din görevlilerinin gelip buradaki Türk ya da Arap kökenli insanlar üzerinde etki kurabilmesidir" diye konuştu.

İktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Birlik partilerinin din politikaları raportörü Christoph de Vries ise yasa tasarısıyla ilgili olumlu görüş bildirerek, "Bu şekilde şimdiye kadar Almanya'da görevlendirilmesi gündeme gelebilen pek çok imam artık Almanya'da görev yapamayacaktır" dedi. De Vries, bunun yerine imamlık eğitimi alan ve camilerde görevlendirilenler arasında Türk kökenli Almanların sayısının giderek artacağını kaydetti.

Alman Konrad-Adenauer Vakfı'nın Mart ayında açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, Almanya'daki camilerde görev yapan imamların yüzde 80 ila yüzde 90'ı yabancı ülkelerden gönderiliyor. Almanya'daki en büyük Müslüman cemaati oluşturan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği‘nin (ditib), Türkiye'deki Diyanet ile yakın bağı ve imamların çoğunun Türkiye'den gönderilmesi Almanya'da geçmişte de yoğun siyasi tartışmalara yol açmıştı.

Ancak Almanya'da pek çok Hristiyan cemaat ve Katolik kilisesinde de yabancı din görevlileri bulunuyor.

KNA,epd/BK,MK

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