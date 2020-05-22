 ILO: Salgın nedeniyle 6 gençten biri çalışamıyor | EKONOMİ | DW | 27.05.2020

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EKONOMİ

ILO: Salgın nedeniyle 6 gençten biri çalışamıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde her altı gençten biri işsiz kaldı. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre gençlerin iş ve kariyer olanakları on yıllarca daha salgının olumsuz sonuçlarından etkilenebilir.

Korona krizi özellikle genç kadınlar arasındaki işsizliğin artmasına yol açtı

Korona krizi özellikle genç kadınlar arasındaki işsizliğin artmasına yol açtı

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) dünya genelinde, 29 yaşın altındaki her altı çalışandan biri koronavirüs salgını nedeniyle çalışamıyor.

ILO tarafından yapılan araştırma, koronavirüs krizi nedeniyle önlem alınmazsa gençlerin iş fırsatları ve kariyer olanaklarının on yıllarca daha bu durumdan etkilenebileceğini ortaya koydu.

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Türkiye genelinde Şubat dönemi işsizlik oranı yüzde 13,6, genç nüfusta ise yüzde 24,4 olarak tespit edildi. İstihdam oranı ise bir önceki yılın Şubat ayına kıyasla 1,7 puan azalarak, yüzde 43,1 oldu. (11.05.2020)

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan on binlerce işletme, Türkiye’de zaten yüksek olan işsizlikte patlama yaratabilir. IstanPol’un araştırmasına göre, salgın nedeniyle 3,2 milyon kişi işini kaybedebilir. (14.04.2020)

COVID-19 salgınının Türkiye'de istihdamı da olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. Prof. Dr. Serdar Sayan'a göre işsiz sayısına 2 milyon daha eklenebilir. Sendikalar işten çıkarmaların yasaklanmasını istiyor. (30.03.2020)

Koronavirüs salgınının istihdam piyasasına etkilerini ele alan dördüncü raporunu yayınlayan ILO'nun Genel Direktörü Guy Ryder krizden özellikle 15-28 yaş arası genç çalışanların etkilendiğini belirterek "Tehlike şu ki…genç insanların başlangıçta yaşadığı bu şok, on yıl ya da daha uzun sürebilir" dedi. Ryder, karantina ve kısıtlamaların bir kuşak için tehlike yarattığını söylemenin abartılı olmayacağını da sözlerine ekledi.

ILO kriz nedeniyle tam zamanlı işe denk gelen 305 milyon iş saatinin kaybedildiğini açıkladı.

Genç işsizliği artıyor

Korona krizinden önce 2019 yılı sonu itibarıyla küresel düzeyde genç işsizliği yüzde 13,6 seviyesindeydi. Dünya genelindeki 267 milyon genç ne bir işte çalışıyor ne de eğitim görüyordu.

ILO'nun araştırması koronavirüs salgını nedeniyle Şubat ayından bu yana gençler arasındaki işsizliğin ve özellikle de genç kadınlar arasındaki işsizliğin büyük artış gösterdiğini ortaya koydu.

Örneğin Kanada'da işsizlik oranı Şubat ayından Nisan ayına yüzde 6 artış gösterirken bu oran genç işsizliğinde yüzde 14,3'ü buldu. Genç kadınlar arasında ise yüzde 28,4'e yükseldi.

ABD ve başka ülkelerde de benzer trendlerin yaşandığını ortaya koyan araştırma, dünya genelinde 29 yaş altı gençlerin yüzde 17'den fazlasının salgın başlayınca çalışmaya son vermek zorunda kaldığını gösterdi.

Çalışmaya devam edenlerin ise çalışma saatlerinin ortalama 23 saat azaltıldığı belirtildi.

Kariyer endişesi büyüyor

Araştırma gençlerin salgın nedeniyle üçlü bir şok yaşadığı uyarısında bulunuyor. Gençlerin sadece iş kaybına uğramadıkları, ayrıca eğitimlerinin de kesintiye uğradığı ve istihdam piyasasına girişlerinin veya iş değiştirmelerinin zorlaştığı belirtiliyor.

Araştırma öğrencilerin yarısının eğitimlerinin gecikeceğini, yüzde 10'unun ise eğitimlerini tamamlayamayacaklarını düşündüğünü ortaya koydu.

Ankete katılan genç kadınların yüzde 60'ı genç erkeklerin ise yüzde 53'ü kariyerler konusunda "belirsizlik veya korku" hissine sahip.

ILO araştırması krize acil ve büyük çapta bir yanıt verilmesi çağrısında bulunurken, gençler için istihdam ve eğitim garantili programların da buna dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor.

ILO'ya göre dünya çapında çalışan 178 milyon gencin yüzde 40'ı krizden en fazla etkilenen otel ve restoran sektörlerinde istihdam edilmişti. Çalışan gençlerin dörtte üçü ise "kayıt dışı" işlerde çalışıyordu.

AFP, AP / SSB, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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