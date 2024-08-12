ILO açıkladı: Genç işsizliği rakamları düştü

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2023'te genç işsizliğinin son 15 yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Ancak her bölge için olumlu gidişattan bahsetmek mümkün değil.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yayımladığı raporda 2023'te genç işsizliğinin son 15 yılın en düşük seviyesine indiğini bildirdi. ILO, "Gençler için Küresel İstihdam Eğilimleri 2024" raporunda geçen yıl dünya çapında 15 ile 24 yaş arasındaki 64,9 milyon kişinin işsiz olduğunu ve bunun yüzde 13'lük bir orana denk geldiğini açıkladı. Bu oranın 2024 ve 2025'te daha da azalacağını öngören ILO, beklentinin önümüzdeki iki yılda genç işsizliği oranının yüzde 12,8'e düşmesi olduğunu söyledi.

Rapora göre rakamlardaki iyileşme, genç işgücüne olan talebi artıran COVID-19 salgınının ardından gelen güçlü ekonomik büyüme oranlarından kaynaklandı.

2023'te genç işsizlik oranları pek çok bölgede pandemi öncesi oranlarına ya da daha düşük seviyelere döndü.

Genç işsizliği oranı artan bölgeler de var

Ancak tablo tüm ülkeler için aynı değil. Arap devletleri, Doğu Asya ve Güneydoğu Asya ve Pasifik ülkelerinde, gençler arasında işsizlik oranının 2023'te 2019'a göre daha yüksek olduğu ortaya kondu.

İstihdam, eğitim veya öğretimde olmayan 15-24 yaş arası gençlerin sayısının endişe verici olduğunu söyleyen ILO, COVID 19 salgını sonrası toparlanmanın tüm bölgelerde eşit şekilde gerçekleşmediğini belirtti. ILO raporda belirli bölgelerdeki gençlerin ve birçok genç kadının ekonomik toparlanmaların faydalarını göremediğini kaydetti.

ILO, gençler için işlerin giderek geçici hale gelmesi ve genç mezunların sayısı ve onlar için uygun iş sayısı arasında artan uçurum konusunda uyarıda bulundu.

Çok sayıda gencin istihdam, eğitim veya öğretimde olmadığının altını çizen rapor, gençlerin gelişmiş ya da gelişmekte olan ekonomilerdeki uygun işlere erişim fırsatlarının sınırlı olduğunu belirtti.

ILO başkanı Gilbert F. Houngbo, "Dünya çapında milyonlarca gencin düzgün bir işe sahip olmadığı, bunun sonucunda kendilerini güvensiz hissettiği ve kendileri ve aileleri için daha iyi bir hayat kuramadığı bir dönemde hiçbirimiz istikrarlı bir geleceğe bakamayız" dedi.

Gençler endişeli

Raporda olumlu ekonomi ve işgücü piyasası sinyallerine rağmen anketlerin gençlerin gelecek konusunda giderek daha endişeli olduğunu gösterdiği belirtildi.

Pek çok gencin iş kaybı, istikrarlı iş, ekonomik durum ve nihai ekonomik bağımsızlık beklentileri konusunda stresli hissettiğini vurgulayan raporda, küresel olarak genç çalışanların yarısından fazlasının gayrı resmi olarak istihdamda olduğu ifade edildi.

Houngbo, gençlerin yaşadığı stresin mevcut işlerin çoğunun "geçici ve sosyal güvenlikten yoksun" olmasından kaynaklanabileceğini söyledi.

DW, AFP, Reuters / EÇ, EC

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