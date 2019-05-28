IKBY'nin yeni başbakanı Mesrur Barzani

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) parlamentosunda yapılan oylamada başbakanlığa Mesrur Barzani seçildi. 111 sandalyeli parlamentodaki oylamaya katılan 97 vekilden 87'si Mesrur Barzani lehinde oy kullandı.

Elli yaşındaki siyasetçi, Barzani ailesi liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) tarafından aday gösterilmişti. KDP, geçen yılki parlamento seçimlerinde 45 milletvekili çıkarmıştı. Parlamentodaki oylama, bazı muhalefet partilerince boykot edildi.

Mesrur Barzani'nin geçen Mayıs ayında IKBY Başkanı seçilen kuzeni Neçirvan Barzani dün yemin ederek resmen göreve başlamıştı. Neçirvan Barzani, Mesud Barzani'nin görev süresinin tamamlandığı 1 Kasım 2017 tarihinden beri boş olan bu koltuğa geçebilmek için başbakanlıktan istifa etmişti.

ABD'de eğitim gördü

Mesrur Barzani'nin babası Mesud Barzani, IKBY'nin ilk başkanıydı. 2005 yılında bu göreve gelen Mesud Barzani, Eylül 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrası yaşanan kriz nedeniyle yeniden başkanlığa aday olmamıştı.

ABD'de siyaset bilimi eğitimi almış bir isim olan Mesrur Barzani 2012 yılında, istihbarat ve diğer güvenlik birimlerini bünyesinde bulunduran kurumun başına getirilmişti. Mesrur Barzani, başbakan seçilene kadar bu görevi ifa etti.

Barzani ailesi, Irak'ta uzun yıllardır Kürt siyasetinin merkezinde. Mesud Barzani, IKBY başkanlığını 1979'da ölen babası Mustafa Barzani'den devralmıştı.

Kuzey Irak'ta siyasete yön veren bir diğer parti, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB). Ancak iki parti son dönemde bölgesel hükümetteki görev dağılımı konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Otuz gün içinde yeni hükümeti kurması gereken Mesrur Barzani'nin önündeki ilk ve en önemli sorunun iki parti arasındaki çekişme olması bekleniyor.

DW,dpa,rtr/CÖ,BK

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