Kraliçe, Truss'a hükümeti kurma görevini verdi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, dün Muhafazakâr Parti liderliğine seçilen Liz Truss'ı başbakan olarak atadı ve kendisine hükümeti kurma görevini verdi.

İngiltere'de dün Muhafazakâr Parti liderliğine seçilen Liz Truss, Kraliçe II. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı.

Kraliyet ailesinin İskoçya'daki malikanesi olan Balmoral Kalesi'ne giden Liz Truss burada 96 yaşındaki Kraliçe'nin huzuruna çıktı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin Truss'ı başbakan olarak atadığı ve kendisinden hükümeti kurmasını istediği, Truss'ın da bunu kabul ettiği duyuruldu.

Truss'tan önce de üç yıldır İngiltere'de başbakanlık görevini yürüten Boris Johnson, Londra'dan İskoçya'ya giderek Kraliçe'ye istifasını sundu.

Liz Truss Fotoğraf: Stefan Rousseau/empics/picture alliance

Cameron, May, Johnson, Truss

Liz Truss böylece İngiltere'nin son 12 yıl içindeki dördüncü Muhafazakâr Partili başbakanı oldu. İngiltere'de 2010-2016 yılları arasında David Cameron, 2016-2019 yılları arasında Therasa May, 2019-2022 yılları arasında da Boris Johnson başbakanlık görevi yapan Muhafazakâr Partili siyasetçiler.

Truss'ın çözüme kavuşturmak zorunda olduğu sorunların başında çift haneli rakamlara ulaşmış olan enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış ve İngiltere Bankası'nın da uyardığı yıl sonunda girileceği tahmin edilen ekonomik durgunluk (resesyon) geliyor.

Vergi indirimleriyle ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen Truss yaklaşık 116 milyar dolarlık enerji desteğinde bulunmayı planlıyor.

Boris Johnson Fotoğraf: Toby Melville/REUTERS

Boris Johnson'dan veda konuşması

Truss'ın selefi Boris Johnson istifasını sunmak için İskoçya'ya gitmeden önce Londra'da bir veda konuşması yaptı. Johnson konuşmasında "Muhafazakar yol arkadaşlarıma söylemek istediğim, artık siyaset zamanı sona erdi. Şimdi hepimiz açısından Liz Truss ve ekibinin ve programının arkasında durma zamanı" dedi.

Johnson korona pandemisi sırasında erkenden aşılama programı başlatmasını ve Ukrayna'ya Rusya'nın başlattığı savaşta erkenden destek sunmasını görev döneminin başarıları arasında saydı. Johnson İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını sağlamayı da bir başarı olarak niteledi.

Reuters / EC, JD