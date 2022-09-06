Kraliçe, Truss'a hükümeti kurma görevini verdi

İngiltere'de dün Muhafazakâr Parti liderliğine seçilen Liz Truss, Kraliçe II. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı.
Kraliyet ailesinin İskoçya'daki malikanesi olan Balmoral Kalesi'ne giden Liz Truss burada 96 yaşındaki Kraliçe'nin huzuruna çıktı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin Truss'ı başbakan olarak atadığı ve kendisinden hükümeti kurmasını istediği, Truss'ın da bunu kabul ettiği duyuruldu.
Truss'tan önce de üç yıldır İngiltere'de başbakanlık görevini yürüten Boris Johnson, Londra'dan İskoçya'ya giderek Kraliçe'ye istifasını sundu.
Truss'ın çözüme kavuşturmak zorunda olduğu sorunların başında çift haneli rakamlara ulaşmış olan enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış ve İngiltere Bankası'nın da uyardığı yıl sonunda girileceği tahmin edilen ekonomik durgunluk (resesyon) geliyor.
Vergi indirimleriyle ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen Truss yaklaşık 116 milyar dolarlık enerji desteğinde bulunmayı planlıyor.
Boris Johnson'dan veda konuşması
Truss'ın selefi Boris Johnson istifasını sunmak için İskoçya'ya gitmeden önce Londra'da bir veda konuşması yaptı. Johnson konuşmasında "Muhafazakar yol arkadaşlarıma söylemek istediğim, artık siyaset zamanı sona erdi. Şimdi hepimiz açısından Liz Truss ve ekibinin ve programının arkasında durma zamanı" dedi.
Johnson korona pandemisi sırasında erkenden aşılama programı başlatmasını ve Ukrayna'ya Rusya'nın başlattığı savaşta erkenden destek sunmasını görev döneminin başarıları arasında saydı. Johnson İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını sağlamayı da bir başarı olarak niteledi.