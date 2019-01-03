 İdlib′in kontrolü El Kaide bağlantılı HTŞ′ye geçti | DÜNYA | DW | 10.01.2019

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DÜNYA

İdlib'in kontrolü El Kaide bağlantılı HTŞ'ye geçti

Suriye'nin İdlib vilayetinin kontrolünün El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) eline geçtiği bildirildi. HTŞ'nin İdlib için Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ile ateşkes imzaladığı belirtiliyor.

Syrien al-Rashidin Trümmer und Ruinen (Getty Images/AFP/A. Watad)

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalında bir süredir El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile Türkiye destekli muhalif unsurlar arasında yaşanan çatışmaların neticesinde HTŞ'nin bölgenin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

HTŞ'nin propaganda kanalı Ebaa'da "Bu sabah HTŞ ve Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) devam eden çatışmalara son vermek için bir anlaşma imzaladı ve bu bölgede Kurtuluş Hükümetinin kontrolünü sağladı" denildi.

2018 yılı Mayıs ayında kurulan ve İdlib çevresindeki çeşitli silahlı grupları bünyesinde barındıran Ulusal Kurtuluş Cephesi, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bileşenleri arasında yer alıyor.

Kendini "Kurtuluş Hükümeti" ilan eden HTŞ'ye bağlı heyet, İdlib vilayetindeki büyük bir bölgeyi yönetimi altında bulunduruyor. Kurtuluş hükümetinin yönetim alanı bu anlaşmadan sonra İdlib'in neredeyse tamamını ve Halep ve Hama'nın bazı bölgelerini içeriyor.

HTŞ geçen hafta İdlib kırsalında konuşlu Türkiye destekli ÖSO bünyesindeki Nureddin Zengi Hareketi'ne bağlı unsurlara ait köyleri ele geçirmiş, çatışmalarda en az 30 kişi ölmüştü.

HTŞ "zorunlu nuhatap"

Uluslararası Kriz Grubu'ndan (ICG) analist Sam Heller son gelişmelerin HTŞ'nin kontrolünü sağladığını söylüyor. Heller "Şimdi kendini Türkiye ve diğerlerine İdlib'de askeri olmayan bir çözüm için zorunlu muhatap olarak takdim edebilecek" diyor.

Ülkedeki iç savaşı bitirmeyi hedefleyen Astana barış süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran İdlib vilayetinde "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturmuş ve bölgeyi denetlemek üzere bu üç ülkenin gözlemci olması kararlaştırılmıştı. Ankara, Rusya tarafından desteklenen Suriye ordusunun İdlib vilayetine bir harekât düzenlemesine karşı çıkıyor.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Suriye'de bulunan yaklaşık 2 bin askerini çekeceğini açıklaması sonrasında, ÖSO'ya destek veren Türkiye ile Şam yönetimine destek veren Rusya sahada koordinasyonu arttırma konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

Türkiye bir taraftan da Suriye'ye askeri operasyon ihtimalini değerlendiriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyonunun ABD'nin çekilmesine bağlı olmadığını söyledi.

AFP, dpa/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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