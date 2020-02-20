İdlib'de iki Türk askeri hayatını kaybetti

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki bir hava saldırısında iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib vilayetinde bulunan Türk askeri unsurlarına yönelik düzenlenen bir hava saldırısında iki askerin hayatını kaybettiğini, beş askerin yaralandığını duyurdu.
Saldırının ardından belirlenen hedeflerin TSK tarafından vurulduğu belirtilen Bakanlık açıklamasında, "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir" denildi.
İdlib'de 12 askeri gözlem noktası bulunan Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda 13 askeri rejim güçlerince düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetmişti.
DW/CÖ,BK
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