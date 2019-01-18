İdlib'de bombalı saldırı: En az 24 ölü

Suriye'nin İdlib kentinde Pazartesi günü arka arkaya bombalı saldırılar düzenlendi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin verdiği bilgiye göre iki saldırıda en az 24 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Ölenlerden dördünün çocuk olduğu belirlendi. Saldırılarda en az 51 kişi de yaralandı.

Patlamalar öğleden sonra kentin işlek bir bölgesi olan Kusur'da gerçekleşti. İlk patlama bomba yüklü bir aracın infilak etmesiyle yaşandı. Ambulansların ve çevredekilerin olay yerine toplanmasının ardından da bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığı bildirildi.

Patlamaların etkisi geniş bir alana yayıldı

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir görgü tanığı, "Zaiyatı ikinci patlama yükseltti. İkinci patlama insanlar ve ambulanslar olay yerine geldiği sırada yaşandı" dedi.

Eylemi henüz üstlenen bir grup olmadı. Saldırılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgedeki "terör yuvasını" tamamen temizlemek için ek adım atma konusunda Türkiye ve İran ile uzlaşma sağladıklarını açıklamasından birkaç gün sonraya denk geldi.

Patlamalarda yaralananlar hastanelere sevk edildi

Suriye'nin kuzeybatısında ve Türkiye sınırında bulunan İdlib'de kontrolü büyük ölçüde El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütü sağlıyor. Eylül 2018'de Suriye ordusu bölgeye kapsamlı bir operasyona hazırlandığı sırada Ankara, Rusya ile yaptığı görüşmeler sonucunda harekatı engellemeyi başarmış ve bir ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Türkiye, olası bir harekat nedeniyle bölgeden sınırlarına yönelik büyük bir göç dalgasından endişe ediyordu.

AP,dpa/GY,DÇÜ

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