İdlib'de bombalı saldırı: En az 10 ölü

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü iki araçla art arda düzenlenen saldırılarda en az 10 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin İdlib kentinde Pazartesi günü arka arkaya bombalı saldırılar düzenlendi. İdlib Medya Merkezi isimli aktivist grubun ve sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre iki saldırıda en az 10 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.
Patlamalar öğleden sonra kentin işlek bir bölgesi olan Kusur'da gerçekleşti. İlk patlamanın ardından muhaliflerden oluşan Sivil Savunma gönüllülerinin olay yerine ulaşmasıyla ikinci patlamanın düzenlendiği bildirildi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kalabalık bir bölgede yaşanan patlamalarda ölenlerin sayısını 13 olarak açıkladı. Bunlardan 10'unun sivil olduğu belirtilirken, diğer üç kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği ifade edildi.
Saldırıda bomba yüklü araçların kullanıldığını kaydeden görgü tanıkları, ilk patlamanın ardından ambulansların olay yerine ulaşmasıyla ikinci patlamanın düzenlendiğini belirtti.
Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir görgü tanığı, "Zaiyatı ikinci patlama yükseltti. İkinci patlama insanlar ve ambulanslar olay yerine geldiği sırada yaşandı" dedi.
Saldırılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgedeki "terör yuvasını" tamamen temizlemek için ek adım atma konusunda Türkiye ve İran ile uzlaşma sağladıklarını açıklamasından birkaç gün sonraya denk geldi.
Suriye'nin kuzeybatısında ve Türkiye sınırında bulunan İdlib'de kontrolü büyük ölçüde El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütü sağlıyor. Eylül 2018'de Suriye ordusu bölgeye kapsamlı bir operasyona hazırlandığı sırada Ankara, Rusya ile yaptığı görüşmeler sonucunda harekatı engellemeyi başarmış ve bir ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Türkiye, olası bir harekat nedeniyle bölgeden sınırlarına yönelik büyük bir göç dalgasından endişe ediyordu.
AP,dpa/GY,DÇÜ
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki zirve sonrası Türkiye ve İran'la İdlib'de ek adım atma konusunda anlaştıklarını söyledi. Kremlin, İdlib'e yönelik askeri operasyon planı olmadığını açıkladı. (14.02.2019)
Suriye'de çözüm için Türkiye, Rusya ve İran'ı bir araya getiren Soçi zirvesi başladı. Zirvede Putin'den İdlib çağrısı geldi. Putin, İdlib'de terörist grupların varlığına izin verilmeyeceğini söyledi. (14.02.2019)
DW'den Değer Akal'a göre, Münih Güvenlik Konferansı’nda, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği ‘güvenli bölgeye’ güçlü itirazlar gelmesi, Ankara’nın bu stratejisine destek bulamadığının göstergesi. (18.02.2019)