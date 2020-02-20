İdlib'de bir Türk askeri hayatını kaybetti

Suriye’nin İdlib vilayetinde hükümet birlikleri tarafından düzenlenen bombalı saldırıda tankçı sözleşmeli er Mecit Demir (25) hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda, kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edildiği sırada maalesef şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca "Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Mecit Demir'in hayatını kaybettiği haberi Gaziantep Yeni Mahalle'deki ailesine askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince verildi. Bekar olan ve 11 kardeşi bulunan Demir'in cenazesi Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

DHA / EC, SÖ

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