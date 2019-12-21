 İBB Kanal İstanbul protokolünden çekiliyor | TÜRKİYE | DW | 23.12.2019

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TÜRKİYE

İBB Kanal İstanbul protokolünden çekiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden gündeme getirdiği Kanal İstanbul projesi için iki bakanlıkla AKP döneminde imzalanan işbirliği protokolünden çekileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'nın mevcut gemi trafiğini kaldırmadığını savunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'nın mevcut gemi trafiğini kaldırmadığını savunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul projesi için 2018'de Ulaştırma Bakanlğı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzaladığı işbirliği protokolünden çekileceğini duyurdu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB, 2 bakanlıkla imzalanan Kanal İstanbul işbirliği protokolünden çekildi. Karar, bu sabah iki bakanlığa da tebliğ edildi" ifadelerine yer verdi.

Protokol önceki İBB Başkanı AKP'li Mevlüt Uysal tarafından 2018'de imzalanmıştı.

Kanal İstanbul ile ilgili söz konusu açıklama, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevdeki ilk 6 ayında yapılan icraatları anlattığı basın toplantısının hemen ardından geldi.

İmamoğlu, toplantıda Kanal İstanbul projesiyle ilgili "Bütün bunlara 16 milyon insan adına karşı çıkacağız" ifadesini kullandı. Kanal İstanbul için daha önce yapılan tanıtım filmine atıfta bulunan İmamoğlu, "Çizgi film yapmak çok kolay. Kanalın etrafına 60-70 katlı gökdelen dikmek de kolay. Bütün bunlara 16 milyon insan adına karşı çıkacağız. Herkesin de konuşmasını isteyeceğiz" dedi. 

Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu

Cemevlerine ibadethane statüsü

Toplantıda, İBB ve iştiraki şirketlerin borç ödemelerinden metro yatırımlarına, çocuklar ve kadınlar için geliştirilen projelerden yeşil alan kazandırma çalışmalarına kadar farklı alanlarda yaptıkları icraatları sıralayan İmamoğlu, "Artık hiç kimse, bu şehirde kamunun parasıyla kapalı kapılarda hesapsız kitapsız iş yapamaz. Artık hiç kimse, ‘Ben dedim, olacak' diyemez" dedi.

İmamoğlu'nun özellikle değindiği alanlardan birisi inanç konusu oldu. "Her inanca adil davranan bir mekanizma kuramamışsanız, adil bir kentten bahsedemezsiniz” diyen İmamoğlu, bu amaçla cemevlerinin statüsünü İBB meclisine getireceklerini söyledi. İmamoğlu, "Cemevlerinin İstanbul’un tamamında ibadethane statüsüne kavuşturulması için adımlarımızı atıyoruz" diye konuştu.

"CHP'li başkanlara saldırı gelenek oldu"

CHP'li belediye başkanlarına yönelik saldırının gelenek haline geldiğini de vurgulayan İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’a yönelik iftira kampanyası yapıldığını ve bu durumu protesto ettiğini belirtti.

DW/GY,GA

©Deutsche Welle Türkçe

 

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