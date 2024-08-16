İzmir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine sıçradı

İzmir'de etkili olan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Bölge halkından evlerini terk etmesi istendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle komşu ilçeler Bayraklı ve Çiğli'ye sıçradı. Anka haber ajansı alevlerin Karşıyaka ilçesinde bulunan Örnekköy Sanayi Sitesine ulaştığını aktardı. Bayraklı'da da alevlerin yaklaştığı bir yerleşimin tahliyesi istendi.

Bayraklı Doğançay'da bazı yapılar alevler içinde kalırken can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

İzmir'de orman yangınına havadan müdahale sürüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu/picture alliance

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın verdiği bilgiye göre alevlerle mücadeleye beş uçak ve altı helikopter de katılıyor. Elban sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yangının başlangıçta kontrol altına alındığını ancak sonrasında "ani rüzgarın da etkisiyle yaşanan harlama nedeniyle" kontrolden çıktığını söyledi. Vali, etkilenen bölgedeki vatandaşların tahliyesine çalışıldığı bilgisini verdi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da sosyal medya sitesi X'ten yaptığı paylaşımda, "Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz" dedi.

İzmir'de alevler yerleşim yerlerine sıçradı, bazı bölgelerin tahliyesi istendi Fotoğraf: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu/picture alliance

Önal yangın söndürme çalışmalarının aksamaması için "görevi olmayan araçların ve vatandaşların da bölgeden uzaklaşmasını" istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de yangın bölgesine çıkan yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Konuya dair açıklama belediyenin sosyal medya hesaplarından yapıldı.

İzmir dışında Çanakkale, Manisa ve Bolu'da da orman yangınları devam ediyor.

DW,dpa,anka / MUK,BK

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