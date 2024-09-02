İzmir'de ABD askerlerine saldıran 15 kişi gözaltına alındı

İzmir'de ABD askerlerine saldıran TGB üyesi 15 kişi gözaltına alındı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, olayla ilgili soruşturma başlatan Türk makamlarına teşekkür etti.

İzmir'in işlek bölgelerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi oldukları belirtilen bir grup, İzmir Limanı'na demirleyen USS Wasp amfibik saldırı gemisinde görevli olup karaya çıkan askerlere saldırdı.

Askerlerin başına çuval geçirmeye çalışan gruptan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, "İsrail'e kalkan olan, Mehmetçiğin ve binlerce Filistinli'nin katili olan Amerikan askerlerine bu topraklarda rahat vermeyeceğiz. Vatan evlatları Amerikan kurşunlarıyla şehit edilirken ABD askerleri ellerini kollarını sallayarak ülkemizde rahat rahat gezemez" ifadelerini kullandı.

15 kişi gözaltında

Konuyla ilgili daha sonra İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olaya karışan 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, 02.09.2024 Pazartesi günü 16.00 sıralarında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın, 13'ü erkek toplam 15 şahıstan oluşan grup tarafından, ABD vatandaşı sivil giyimli iki askerî personele fizikî saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, beş sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır."

ABD Büyükelçiliği'nden teşekkür mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X hesabından yayınladığı bir mesajda, "Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı:

ANKA,DW / ET,JD

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