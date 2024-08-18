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İzmir Yamanlar'daki yangın kontrol altına alındı

18 Ağustos 2024

İzmir, Aydın, Bolu, Manisa, Karabük ve Uşak'taki orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlarla mücadele gece boyu sürdü. Bakan Yumaklı, beş yangın hariç kontrolün sağlandığını açıkladı.

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İzmir Karşıyaka Yamanlar'daki yangında ormandaki alevler görülüyor ve duman.
Başta İzmir olmak üzere Türkiye'de son günlerde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim birimlerine kadar yayılan yangınlardan üçü kontrol altına alındı. Fotoğraf: Idil Toffolo/IMAGO

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile mücadele gece boyunca sürerken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına ilişkin son duruma dair bilgi verdi.

Dünden bugüne sekiz aktif yangının devredildiğini hatırlarak konuşmasına başlayan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bunlardan İzmir Karşıyaka Yamanlar'daki yangının bu sabah itibarı ile kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bolu Göynük'te geniş ve sarp arazide süren yangınla mücadelenin çetin geçtiğini vurgulayan Bakan, buraya ilişkin de kontrol edildiği bilgisini paylaştı. Bolu Göynük'te de soğutma çalışmalarının devam edecegini söyledi. Bölgedeki ağaç yapısı nedeniyle zaman zaman küçük tütmeler görülebileceğini de kaydeden Bakan, "Ama hiç kimseyi endişelendirecek bir durum söz konusu değil. Çok şükür burası da kontrol altına alınmış vaziyette" diye ekledi.

Üçüncü yangının da Urla Çeşme'de makilik alanda çıktığını hatırlatan Bakan kontrolün burada da sağlandığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğün ve olası tehlikelere karşı tedbirlerin alındığını belirtti.

Fotoğrafta İzmir'deki yangının yerleşim birimlerine yaklaşması üzerine yapılan tahliyelerde bir adamın kucağında bir köpekle onu da yangından kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Arkasında da bir kadın ve adam ellerinde hayvan taşıma kutusuyla görülüyor.
Son günlerde çıkan yangınların yerleşim birimlerine yaklaşması üzere kimi bölgelerde tahliyeler yapılmıştı. Fotoğraf: Depo Photos/abaca/picture alliance

Devam eden 5 yangın var

Devam eden diğer 5 yangın olduğunu da belirten Bakan Yumaklı, bu yangınlar konusunda da güzel haberler vermek istediğini, İzmir Menderes'te sarp bir alanda yaşanan yangının bir alana sıkıştırılmış olduğunu, sabah itibarı ile yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirtti. "Şu anda 4 uçak, 11 helikopterle çok yoğun bir şekilde karadan da arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Burada da enerjisi düşüşürüldü ve kontrol altına alınmaya en yakın olan yangınlardan bir tanesi bu" dedi.

Bakan, süren Aydın Bozdoğan'daki yangına da hala 5 uçak 11 helikopterle ve ciddi bir kara ekibiyle 3 gündür müdahal edildiğini söyledi. "Bir bayrak direğini bile adeta yerinden sökercesine bir rüzgar vardı" diyerek çetin bir mücadele verilen bu bölgedekini de kontrol altında alınması en yakın, hatta kısmen kontrol altında alınmış bir yangın olarak aktardı. Bakan, bu yangının en endişe verici olanlardan biri olduğunu hatırlattı. 

Manisa Gördes'te de günlerdir devam eden, çok uzun ve geniş alana bir hat şeklinde yayılmış şiddetli rüzgar sebebiyle bir yangının söz konusu olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, söndürme çalışmalarının 1 uçak, 10 helikopter ve kara gücüyle sürdüğünü kaydetti. Buradaki yangının da enerjisinin düşürüldüğünü, halen süren bir noktadaki alevlerin söndürülmesine odaklanıldığını kaydetti. Bu yangının da yine kontrol altına alınması en yakın yangınlardan olduğunu belirtti.

Karabük'ün Ovacık ilçesindeki yangına da 2 helikopterle müdahale edilmeye çalışıldığını, kayalık ve sarp bir alandaki bu yangının enerjisi düşürüldüyse de zaman zaman tütmeler görülebilecek bir yangın olduğunu da tekraladı.

Süren bir diğer yangın olan Uşak Eşme'ye dair son durumu aktaran Bakan, burada da çalışmaların 4 helikopter ve yine kara ekiplerince sürdüğünü belirtti. Burada da tek bir noktada yangına odaklanıldığını söyleyen Bakan, bu ve kalan diğer 4 yangına ilişkin akşam saatlerinde yeniden bilgi verileceğini belirtti.

Konuşmasının sonunda bir de uyarıda bulunan Bakan Yumaklı şöyle devam etti: 
"Önümüzdeki hafta pazar gününe kadar çok yoğun bir hassasiyet gerekiyor hepimiz için. Dolayısıyla burada bir kez daha tekrar edelim. Eğer mümkünse kapalı alanların dışında, açık alanlarda bir kibrit bile çakmayalım, bir ateş veya alev oluşturacak herhangi bir eylemde bulunmayalım. Çünkü çok basit bir şeyin bile nelere mal olduğunu burada günlerdir hepimiz yaşadık. 15 Eylül’e kadar bizim hassasiyetimiz sürecek". 

Bakan uyarılara uyan ve hassasiyet gösteren tüm vatandaşlara da teşekkür etti. 

Orman yangınlarından korunmak için ne yapmalı?

ANKA,DW / ETO,EC

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