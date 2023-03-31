İYİ Parti'ye saldırı: AKP ve Beştepe'den Akşener'e kınama

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıya AKP'den de tepki geldi. Parti Sözcüsü Çelik saldırıyla birlikte Akşener'in Erdoğan'a yönelik sözlerini de kınadı. Beştepe'den de "provokasyon" tepkisi geldi.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığına, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bu sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırıya AKP'den de tepki geldi.

AKP sözcüsü Ömer Çelik, "İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz" ifadesini kullanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in saldırı sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini "yakışıksız ve provokatif" olarak nitelendirdi.

Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İyi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz. Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

Çelik mesajında, Akşener'in saldırıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan açıklamasını ise "Sayın Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provokatif dili kınıyoruz" sözleriyle eleştirdi.

Fotoğraf: ANKA

Saldırının faillerinin ortaya çıkacağını kaydeden Çelik, "Özellikle seçime giderken tüm provokasyonlara karşı ortak tutum alınması önemlidir. En güçlü iradeyle siyaset kurumuna dönük saldırılara karşı duracağız. Bunun kadar önemli olan ise sorumsuz açıklamalar yaparak provokasyona katkı sağlamamaktır. Sayın Akşener doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir dil kullanarak maalesef bu saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yapmıştır" dedi.

Soylu "provokasyon" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı "provokasyon" olarak niteledi, isim vermeden Akşener'in Erdoğan'a yönelik eleştirilerini "siyasi fırsatçılık" diye eleştirdi.

Soylu mesajında, "İYİ Parti il binasına saldırı bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan "provokasyon" açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını belirtirken, İYİ Parti lideri Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Kalın, mesajında, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olay araştırılıyor. Failler bulunacak ve adalete teslim edilecektir. Olay daha aydınlanmadan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek ise bir başka provokasyondur. Bu sorumsuz tavrı reddediyor ve kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti'nin ittifak halinde olduğu CHP, Deva, Gelecek, Saadet ve Adalet Partisi de saldırıyı kınadı.

Akşener ne demişti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin "Aziz milletim size sesleniyorum; bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize, yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin, korkmuyorum Recep Bey ama sen Cumhurbaşkanısın, bu ülkenin tüm kadınlarının, erkeklerinin, gençlerinin, çocuklarının namusunun, şerefinin, can güvenliğinin, mal güvenliğinin korunmasından mesulsün…15 Mayıs sabahı inşallah bir güneş doğacak ve bütün bu ucube sistemin getirdiği pislikler, iğrençlikler, haksızlıklar, hakaretler, iftiralar geçecek gidecek" dedi.

Saldırıda il başkanlığı binasının camlarına 2 kurşun isabet ettiği belirlendi.

ANKA,DW/ TY,BK

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