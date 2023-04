İYİ Parti seçim beyannamesini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

Akşener, Pazar günü Ankara'da yapılan 2023 Seçim Beyannamesi ve 28. Dönem Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan hükümetini "ciddiyetsiz, beceriksiz ve yüzsüz" olmakla suçlayan Akşener, "Bir kişinin iki dudağı arasına mahkum edilen ülkemize demokrasiyi getirmek için buradayız" ifadesini kullandı.

Refahın "gerçek bir Cumhuriyet ve tam bir demokrasiden" geçtiği mesajını veren Akşener, "Her inançtan, her fikirden, her hayat tarzından insanlarımıza, hak ettiği hürmeti gösteren bir bakış açısıyla, 14 Mayıs'tan itibaren milletimize, Cumhuriyetimizin ikinci asrında, yaşatan bir Türkiye'yi ve yeni bir toplumsal sözleşmeyi vadediyoruz" dedi.

İYİ Parti lideri, bu bağlamda yaklaşık 3 bin maddeden oluşan bir seçim beyannamesi hazırladıklarını aktardı. "Kişiye özel" olarak hazırladıklarını kaydettiği beyanname ile ilgili olarak Akşener, "İYİ Parti iktidarında, hayata geçireceğimiz taahhütlerimizi, her bir vatandaşımızın bireysel şartları, ihtiyaçları ve sorunları çerçevesinde özel olarak derledik" dedi.

Kadına karşı şiddetle mücadeleye vurgu

Akşener, konuşmasında kadına şiddetle mücadeleye vurgu yaptı. Akşener, "Ahlakı, kadın bedeni üzerinden tanımlamaya kalkan kirli zihniyete son vereceğimize, her geçen gün artan, tacize, tecavüze, şiddete, cinayetlere karşı kadınları yaşatacağımıza söz verdik" dedi. Akşener, "'Kadın, evininin süsüdür' dediler. 'O saatte orada, ne işi varmış?' diye suçladılar. Sonuç ne oldu? Ceren'leri, Özgecan'ı, Şule'yi, Pınar'ı, Emine'yi, Raziye'yi, Dilara'yı, ve daha nice kadını yaşatamadılar" diye konuştu.

Akşener, konuşmasında kadına karşı şiddetle mücadele vurgusu yaptı Fotoğraf: ANKA

Partisinin dış politika ve diplomasi planlarına ilişkinse Akşener, Erdoğan hükümetinin kişi bazlı politikalarını eleştirdi. Akşener, "Dış politikada 'Arkadaşım Macron', 'dostum Trump', 'kankam Putin' dönemi bitecek, tüm kurumsallığıyla Türk Hariciyesi geri gelecek" vaadinde bulundu.

Tarafsız cumhurbaşkanlığı vaadi

"Türkiye Tarih Yazacak" sloganı ile açıklanan seçim beyannamesinin ilk dört maddesinde, cumhurbaşkanlığının geleceğine dair partinin planları yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı makamının "temsili görev ve yetkilere sahip tarafsız bir makam olarak düzenleneceğinin" kaydedildiği beyannamede, cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine de son verileceği ifade edildi. Makamın kullanımındaki saray, köşk ve yalıların halkın kullanımına açılacağı vaat edilirken, cumhurbaşkanlığı kullanımındaki uçak sayısının da azaltılacağı belirtildi.

Yargı bağımsızlığı için yapısal dönüşüm planları

Yargı bağımsızlığı için yapısal bir dönüşüm gerçekleştirmeyi vaat eden parti, beyannamesinde, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının diğer mahkemelerce dikkate alınmasını ve bu mahkemeler tarafından verilen kararların ivedilikle uygulanmasını sağlayacak tedbirler alacağız" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti bugün seçim beyannamesini açıkladı Fotoğraf: DHA

"Kamuda israfa son verecek kapsamlı bir program" uygulamayı da vaat eden İYİ Parti, kamu harcamalarının "kapsamlı biçimde gözden geçirmeye tabi tutulacağı" sözünü verdi.

"RTÜK'ün siyasi baskı aracı olarak kullanılmasına son"

Kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasal düzenlemeyi kaldırmayı ve RTÜK'ün "siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmasına" son verilmesini programına alan İYİ Parti, "Wikipedia, YouTube, Ekşi Sözlük gibi kolektif içerik üreten mecralara erişim kısıtlamalarının önüne geçecek ve toplumun bilgiye erişiminin kısıtlanmamasını sağlayacağız" vaadinde bulundu. İYİ Parti ayrıca, siyasetçilerin tabi olacağı bir Siyasi Etik Kanunu çıkarmayı da vaat etti.

Üst düzey görevlere atanan kadın yöneticilerin sayısının artırılması sözü veren İYİ Parti, işe alım ve ücretlerde "cinsiyet eşitliğinin gözetilmesinin" yanı sıra "ev işlerinde güvencesiz ve kayıt dışı çalışan kadın ev işçilerinin İş Kanunu'na tabi olmasını" da vaat etti.

"Sığınmacılara vatandaşlık vermeyeceğiz"

İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde sığınmacılar konusuna da yer verildi. "Kitlesel göçün sınıra ulaşmadan sınır ötesinde tutulması" vaadinde bulunan İYİ Parti'nin beyannamesinde, "Sığınmacılara hiçbir şart altında vatandaşlık vermeyeceğiz. Sığınmacılara tanınan tüm ayrıcalıkları iptal edeceğiz" denildi.

AB'ye tam üyelik hedefi

AB'ye tam üyeliğin hedeflendiğinin belirtildiği beyannamede, seçimlerde yurt dışının ayrı bir seçim bölgesi olmasının sağlanacağı da kaydedildi.

İYİ Parti'nin vaatleri arasında ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bağımsız bir yapıya kavuşmasının sağlanması, imar affı düzenlemelerine son verilmesi, belediye başkan ve yardımcılarının akrabalarının üst düzey görevlere getirilmesinin yasaklanması, mülakat uygulamalarına son verilmesi ve Atatürk Havalimanı'nın yeniden hizmete açılması da yer aldı.

Öte yandan beyannamede, mevcut hükümetin uygulamakta olduğu politikaların sürdürülmesi anlamı taşıyan, "Mevcut İHA üretiminden elde edilen birikimi çok daha ileriye taşıyacağız" ve "Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı sona erdirmeye dönük uluslararası hukuk temelinde yürütülecek çabalarda öncü rol oynamaya devam edeceğiz" ifadeleri de yer aldı.

DW / BÜ,JD

