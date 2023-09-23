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İtalya'dan göçle mücadele hamlesi: 5 bin euro depozito

23 Eylül 2023

İtalya, ülkede ilticası reddedilen sığınmacılardan 5 bin euro depozito talep edecek. Uzmanlar, göçmenlerin çoğunun bu kadar parası olmadığını, bunun İtalya'ya gelinmesini engelleyecek bir hamle olduğu yorumunu yapıyor.

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Kuzey Afrika'dan özellikle güneydeki Lampedusa Adası'na yoğun düzensiz sığınmacı alan İtalya göçle mücadelede tedbirlerini sertleştiriyor.
Kuzey Afrika'dan özellikle güneydeki Lampedusa Adası'na yoğun düzensiz sığınmacı alan İtalya göçle mücadelede tedbirlerini sertleştiriyor.Fotoğraf: Ciro Fusco/ZUMA Press/IMAGO

İtalya hükümeti, itiraz sürecinde geri gönderme merkezine alınmak istemeyen iltica başvuruları reddedilen göçmenlerden gelecekte yaklaşık 5 bin euro depozito talep edecek.

İtalya Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bir kararnameye göre, iltica başvurusu reddeddilen sığınmacıdan, normal bir vatandaşın bir aylık barınma ve geçimini sağlaması için gerekli masraflar ile ilticasının kesinlikle reddedilmesi sonrasında ülkesine geri gönderilmesiyle oluşacak bütün masrafları da kapatacak tahmini miktar olan 4 bin 938 euro talep edileceği duyuruldu.

Söz konusu paranın, İtalya'daki sınır kontrollerinden kaçmayı deneyen mültecilerden ve güvenli ülke olarak derecelendirilen ülkelerden gelen ve hukuki olarak iltica hakkına sahip olmayan sığınmacılarından talep edileceği belirtiliyor.

Söz konusu göçmenin ortadan kaybolması halinde, kendisinin alınan yaklaşık 5 bin euro tutarındaki paranın İtalyan makamlarında kalacağı da kaydediliyor. İtalya'daki sağcı hükümetin düzensiz göçle mücadeledeki bu adımı muhalefetteki solcu politikacılar tarafından sert biçimde eleştiriliyor.

İtalya'nın Lampedusa Adası'ndaki göçmenler
İtalya'nın Lampedusa Adası'ndaki göçmenlerFotoğraf: Alessandro Serrano/AFP/Getty Images

İlticası rededdilenlerin sınır dışı 18 aya yükseltildi

İlticası reddedilen göçmenlere yönelik depozitoyu öngören kararname, aşırı sağcı koalisyon hükümetinin Başbakanı Giorgia Meloni'nin sığınma talebi reddedilenlerin en geç 18 ay içinde sınır dışı edileceğine dair düzenlemeyi duyurmasından hemen sonrasına rastlamasıyla da dikkat çekti.

İtalyan resmi makamlarının verdiği bilgiye göre, 2023 yılı başından itibaren ülkeye 130 bin düzensiz göçmen geldi. Bu da geçen yılın tamamında kayda geçen sayının neredeyse iki katına tekabül ediyor.

Sadece geçen hafta başından beri ülkedeKuzey Afrika'dan gelen 15 binden fazla göçmen tespit edildiği duyuruldu. Özellikle Tunus'tan yola çıkan Afrikalı düzensiz göçmenler, İtalya'nın güneydeki, Afrika'ya en yakın ada olan Lampedusa'ya geliyor.

Ada'daki göçmen krizi üzerine geçen hafta İtalya Başbakanı Girogio Meloni ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Lampedusa'ya ziyaret düzenlemiş, göç krizinin atlatılmasında ortak tutum sergilenmişti. Bundan bir yıl önce göreve gelen ve kendisini "postfaşist" olarak niteleyen aşırı sağcı Başbakan Meloni, göçle mücadeleyi hükümetinin en önemli görevi olarak görüyor.   

AFP / ETO,JD

 

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