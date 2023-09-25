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İtalya ile Almanya arasında sığınmacı gerilimi

25 Eylül 2023

İtalya Başbakanı Meloni, Alman mevkidaşı Scholz'a, Almanya'nın Akdeniz'de kurtarma faaliyetinde bulunan örgütlere yaptığı maddi yardımdan dolayı sitemlerini dile getirdiği bir mektup gönderdi.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz - (03.02.2023 / Berlin)
Arşiv - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz - (03.02.2023 / Berlin)Fotoğraf: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya'nın Akdeniz'de sığınmacı botlarındaki sığınmacıları kurtarma operasyonuna katılan sivil ekiplere mali yardımda bulunma kararından duyduğu memnuniyetsizliği, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a yazdığı bir mektupla dile getirdi.

La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, Meloni mektubunda, "Hükümetinizin, konuyu İtalyan hükümeti ile görüşmeden, Akdeniz'in İtalyan sularında kaçak göçmenleri kurtarma operasyonları yürüten sivil toplum örgütlerine önemli oranda maddi destekte bulunacağına yönelik kararını şaşkınlık içinde öğrendim" ifadelerini kullanarak, bu yardımların İtalya yerine Almanya'da yapılmasının daha faydalı olacağını kaleme aldı.

Meloni ayrıca, Akdeniz'de kurtarma çalışması yapan sivil toplum kuruluşlarının, bu faaliyetleri ile göçmenleri denize açılma yönünde teşvik ettiklerini iddia etti. İtalyan Başbakanı'nın daha önce de defalarca dile getirdiği bu düşünceye, söz konusu örgütler karşı çıkıyor.

Giorgia Meloni, mektubunda ayrıca, İtalya'ya düzensiz göç konusunda yardım etmek isteyen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, daha çok "yapısal çözümlere" odaklanmaları ve göçmen akınını durdurmak için transit ülkelerle iş birliği yapmaları gerektiğini savundu.

Almanya yardımları kabul etti

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından, geçen Cuma günü AFP haber ajansına yapılan açıklamada, göçmenlerle ilgili iki projeye 400 bin ile 800 bin euro arasında destek sağlandığı doğrulanmış ve bu desteğin "Denizde kurtarılan insanların, İtalya'da karada ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışan bir örgütle, kurtarma faaliyeti yürüten bir sivil toplum örgütüne verildiği" açıklanmıştı.

Meloni'nin iktidardaki koalisyon ortaklarından, sağ popülist Kuzey Ligi partisinden, eski İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise, Almanya'nın söz konusu yardımlarını "düşmanca bir tavır" olarak nitelendirdi.

Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya hükümeti, ülkeye gelen göçmen sayısındaki artış nedeniyle zor günler yaşıyor. Bu yıl, sene başından şimdiye kadar ülkeye, resmi kayıtlara göre 133 bin sığınmacı geldi. Geçen yılın Eylül'e kadar olan aynı döneminde bu rakam yaklaşık 70 bin civarındaydı.

 

AFP,KNA / ET,BK

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz - (03.02.2023 / Berlin)

İtalya ile Almanya arasında sığınmacı gerilimi

Politika25 Eylül 2023
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