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İsviçre emekliye 13'üncü maaşa "evet" dedi

4 Mart 2024

İsviçre'de düzenlenen referandumda, seçmenlerin çoğunluğu emeklilere yılda 13'üncü maaş verilmesine "evet" dedi. Emeklilik yaşının 66'ya yükseltilmesi ise reddedildi.

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13'ncü emeklilik maaşı için çabalayan inisiyatif referandum sonucunu "tarihi" diye niteledi.
13'ncü emeklilik maaşı için çabalayan inisiyatif referandum sonucunu "tarihi" diye niteledi. Fotoğraf: Peter Schneider/KEYSTONE/picture alliance

İsviçre'de "Yaşlılıkta iyi bir yaşam için" inisiyatifinin girişimi ile dün düzenlenen referandumda sandıktan emeklileri sevindirecek kararlar çıktı. Buna göre referanduma katılan seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı, ülkedeki emeklilere yılda 13'üncü bir maaş verilmesine "evet" dedi. Emeklilik yaşının 65'ten 66'ya kademeli olarak yükseltilmesine ilişkin ikinci öneride ise seçmenlerin çoğunluğu "hayır" oyu kullandı.

Emekliler birliği Avivio, dünkü oylamayı "tarihi bir gelişme" olarak niteledi.

Dün sandıktan çıkan oylama ile 2026 yılından itibaren emekliler, ülkede çalışan pek çok kişi gibi yılda bir maaş fazladan alabilecek.  

Öneriye sandıktan yaklaşık yüzde 60 destek

İsviçre'deki sendikaların ve solcu partilerin çabası üzerine dün halkın oyuna sunulan 13'ncü maaş talebine sandığa giden seçmenlerin yüzde 58,2'si "evet" dedi. Federal yapıya sahip ülkede bulunan 26 kanton yönetiminden 16'sı da 13'üncü maaş veya ilave ikramiye olarak görülen ödemeyi kabul yönünde oy kullandı. Böylece kantonlar için gerekli asgari kabul sayısı da sağlanmış oldu. 

İsviçre'de yalnız yaşayan bir kişinin aldığı en yüksek aylık emekli maaşı 2 bin 450 İsviçre Frankı (Yaklaşık 2 bin 470 euro). Evli çiftlerin emeklilik aylığı da 3 bin 645 (3 bin 854 euro).

İsviçre, dünyanın en pahalı ülkelerinden biri

Dünkü referandumdan sonra açıklama yapan hükümet ise sandıktan çıkan 13'ncü maaşa onay kararının ülkenin hazinesine 4 milyar İsviçre Frankı'ndan fazla ilave yük getireceğini, bunun vergilerde artışa yol açacağını ve sosyal sistemin mali istikrarını tehlikeye atacağını savundu.

Dünkü referandumda "Genç Liberaller" inisiyatifinin talebi sonucu yine halkın oyuna sunulan, emeklilik yaşının kademeli olarak 65'ten 66'ya yükseltmesine ve emeklilik yaşının ortalama ömür süresine endeksli olmasına yönelik teklife ise seçmenler destek vermedi. Sandığa giden seçmenlerin yüzde 74,7'si bu öneriye hayır yönünde oy kullandı.

AFP / ETO,JD

 

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