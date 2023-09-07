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İsveç'ten NATO üyeliği mesajı: Türkiye'yi bekliyoruz

7 Eylül 2023

İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom, ülkesinin NATO üyesi olmaya "tam olarak hazır" olduğunu açıkladı. Billstrom, Türkiye'nin onay sürecini başlatmasını beklediklerini söyledi.

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İsveç ve Fİnlandiya NATO üyesi olmak için birlikte başvurmuştu
İsveç ve Fİnlandiya NATO üyesi olmak için birlikte başvurmuştuFotoğraf: NATO

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Letonya'nın başkenti Riga'ya düzenlediği ziyaret sırasında ülkesinin NATO üyelik sürecine dair açıklamalarda bulundu.

İsveç'in NATO'ya katılmaya  "tam olarak hazır" olduğunu ifade eden Billstrom, Türkiye'nin onay sürecini başlatmasını beklediklerini ifade etti.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından onlarca yıldır sürdürdükleri askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya katılmak için Mayıs 2022'de ortak başvuruda bulunmuştu.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias BillstromFotoğraf: Andrei Pungovschi/AFP/Getty Images

Türkiye ve Macaristan'daki onay süreçlerinin tamamlanması sonrasında Finlandiya Nisan ayında 31'inci üye olarak İttifak'a katılmış, ancak Türkiye ve Macaristan'ın İsveç konusundaki çekinceleri sürmüştü. Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için tüm İttifak üyelerinde hükümetlerin onayının ardından meclis onayının da bulunması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik itirazını kaldıracağını duyurmuştu.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylayacak yerin TBMM olduğunu vurgulayan Erdoğan, onayın Ekim ayına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili bir soruya "Şimdi bizim iki aylık bir meclis tatili var. Tabii Ekim ayında bu tatilden çıkma durumu söz konusu değil. Zira birçok uluslararası sözleşmeler var birçok görüşülmesi gereken yasa önerileri var. Tabii bunların önem sırasına göre bu attığımız adım da burada yerini alacak. Ama mümkün olduğu kadar kısa zamanda bu işi bitirmek hedefimiz" demişti.

TBMM Genel Kurulu, üç aylık aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cumartesi günü yeniden başlayacak.

Rtr,DW/BÖ,TY

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