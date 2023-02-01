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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias BillströmFotoğraf: Fredrik Sandberg/AP Photo/picture alliance
Politikaİsveç

İsveç'ten Erdoğan'a yanıt: NATO mutabakatında din konusu yok

7 dakika önce

İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye ile NATO üyeliği için imzaladıkları mutabakatta din konusunun ve ifade özgürlüğünden tavizlerin yer almadığını söyledi. Macaristan'dan İsveç'e "budalalık" eleştirisi geldi.

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İsveç'te bir aşırı sağcının Kur'an yakma eylemine izin verilmesi sonrasında Türkiye ile İsveç arasında yaşanan gerilim sürüyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, geçen yıl Haziran ayında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakata atıfta bulunarak ülkesinin NATO üyeliği için bu mutabakatın gereklerini yerine getirmekte olduğunu, ancak din konusunun mutabakatta yer almadığını söyledi. İki ülkenin NATO üyeliklerine onay için Türkiye'nin öne sürdüğü koşulların yer aldığı mutabakatta terörle mücadele, iade taleplerinin yerine getirilmesi ve silah ihracat kısıtlamalarının kaldırılması öne çıkıyordu.

İsveçli haber ajansı TT'ye konuşan Billström, NATO üyeliğiyle ilgili mutabakatta, ifade özgürlüğü konusunda tavizlerin bulunmadığını belirterek "din konusunun da Türkiye ile imzalanan anlaşmanın bir parçasını oluşturmadığını" söyledi. İsveç hükümeti, Danimarka ve İsveç vatandaşlıklarına sahip aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Kur'an yakma eylemine izin verilmesi ve polisin müdahale etmemesi yönündeki eleştirilere, bu eylemin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu yanıtını vermişti.

Üçlü mutabakat, Haziran ayında Madrid'de yapılan NATO zirvesi çerçevesinde imzalanmıştı.
Üçlü mutabakat, Haziran ayında Madrid'de yapılan NATO zirvesi çerçevesinde imzalanmıştı.Fotoğraf: Bernat Armangue/AP/picture alliance

Dışişleri Bakanı Billström, yaşanan olaylarla ilgili Türkiye'nin öfkesini anladığını da belirterek Kur'an yakma eylemini "yasal olmasına rağmen saygısızca" diye niteledi. Billström, şu an tüm tarafların sakinleşmesi gerektiğini ve Türkiye ile görüşmelerin süreceğini kaydetti.

Erdoğan "İsveç boşuna uğraşma" demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak bugün partisi AKP'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada İsveç'e de seslenerek "İsveç boşuna uğraşma, sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumludur" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç ile gerilim bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile Budapeşte'de yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında da gündeme geldi. Macaristan ve Türkiye, NATO'nun 30 üyesi arasında İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini mecliste onaylamayan son iki ülke.

Macar bakandan İsveç'e "budalalık" eleştirisi

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, NATO üyeliği hedefinde Türkiye'nin onayını alması için İsveç'in "daha farklı hareket etmesi" gerektiğini söyledi. Stokholm'de Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakma eyleminin "kabul edilemez" olduğunu belirten Szijjarto, "Bir Hristiyan ve bir Katolik olarak, başka bir dinin kutsal kitabını yakmanın kabul edilemez bir eylem olduğunu söylemek zorundayım" dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı SzijjartoFotoğraf: Attila Kisbenedek/AFP/Getty Images

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un, eylemin İsveç'te ifade özgürlüğünü koruyan yasal düzenlemeler kapsamında bulunduğu yönündeki açıklamasını da eleştiren Szijjarto, "Kutsal bir kitabı yakmanın ifade özgürlüğünün bir parçası olduğunu ifade etmek salt budalalıktır" ifadesini kullandı.

Macaristan parlamentosunda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili oylamanın geçen yılın sonuna kadar yapılması planlanıyordu. İki ülkenin NATO üyeliklerini desteklediklerini ve konunun bu ay parlamentonun ilk oturumunda gündeme alınacağını belirten Szijjarto, ancak hiçbir şekilde Türkiye'yi etkileme girişiminde bulunmayacaklarını söyledi ve "Hiçbir yabancı hükümetten bizi ilgilendirmeyen konularda bir şeyler yapmasını talep edemem" diye konuştu.

AP,dpa/BK,TY

 

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