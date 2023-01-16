İsveçli savcı: "Erdoğan kuklası" asmak suç teşkil etmiyor

Stockholm savcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuklasının ayaklarından asılmış bir şekilde köprüden sallandırılmasının "suç teşkil etmediğini” bu nedenle ön soruşturma başlatmaya gerek görmediğini duyurdu.

İsveç'te yayımlanan Aftonbladet gazetesinin haberine göre savcı Lucas Eriksson, Türkiye ile İsveç arasında diplomatik krize yol açan kukla eylemi ile ilgili olarak soruşturma başlatmama kararı aldı.

Geçen hafta başkent Stockholm'de yapılan eylemin, İsveç yasaları uyarınca bir suç kapsamına girmediğini söyleyen savcı, bu nedenle de eylemin cezalandırılamayacağı sonucuna vardığını duyurdu.

Suç duyurusunun hakaret ve aşağılama kapsamında yapıldığına dikkat çeken Eriksson, kendisinin ise eylemin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği görüşünde olduğunu kaydetti.

Savcı, yeniden inceleme talep edilebileceğini ve bir başsavcının konuyu inceleyebileceğini söyledi.

Türkiye cezalandırılmalarını talep etmişti

Geçen hafta Stockholm'de PKK'ya yakınlığı ile bilinen Rojava Komitesi adlı bir grubun eyleminde Erdoğan'ın kuklasının ayaklarından asılmış bir şekilde köprüden sallandırılması ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, Ankara'nın sert tepkisine yol açmıştı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Erdoğan’ın ayaklarından asılmış maketiyle yapılan eylemi kınadı. Fotoğraf: Henrik Montgomery/TT News Agency/AP/picture alliance

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, kınadığı eylemi İsveç'in NATO üyeliğini hedef alan "bir sabotaj” olarak nitelendirmiş, Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise, "Seçilmiş bir cumhurbaşkanının belediye binasının dışında idam edilmiş tasviri, elimdir" açıklamasını yapmıştı.

Ancak İsveç'in üst düzeyde yaptığı bu açıklamalar Ankara'nın tepkisini yumuşatmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunda Muğla'da düzenlenen bir programda, "PKK provokasyonuna karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç'le münasebetlerimiz çok daha gerilebilir” dedi.

Öncesinde ise Türkiye, İsveç makamlarına tepkisini iletmiş, bu eylemin sorumlularının cezalandırılmasını istemişti.

AKP'li bakanlar ve üst düzey Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de, eylemi önlemediği gerekçesiyle İsveç hükümeti ve güvenlik makamlarına sert tepki göstermiş, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını alması, bunun için de terör örgütlerine karşı adım atması gerektiğine işaret etmişlerdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini mevcut haliyle onaylayacak bir konumda olmadığını duyurmuştu.

Reuters, AP/ DA, BK