İsveçli savcı: "Erdoğan kuklası" asmak suç teşkil etmiyor
1 saat önce
İsveçli savcı, ayaklarından asılmış Erdoğan kuklası için “suç teşkil etmiyor” diyerek soruşturma başlatmaya gerek görmediğini duyurdu.
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Stockholm savcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuklasının ayaklarından asılmış bir şekilde köprüden sallandırılmasının "suç teşkil etmediğini” bu nedenle ön soruşturma başlatmaya gerek görmediğini duyurdu.
İsveç'te yayımlanan Aftonbladet gazetesinin haberine göre savcı Lucas Eriksson, Türkiye ile İsveç arasında diplomatik krize yol açan kukla eylemi ile ilgili olarak soruşturma başlatmama kararı aldı.
Geçen hafta başkent Stockholm'de yapılan eylemin, İsveç yasaları uyarınca bir suç kapsamına girmediğini söyleyen savcı, bu nedenle de eylemin cezalandırılamayacağı sonucuna vardığını duyurdu.
Suç duyurusunun hakaret ve aşağılama kapsamında yapıldığına dikkat çeken Eriksson, kendisinin ise eylemin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği görüşünde olduğunu kaydetti.
Savcı, yeniden inceleme talep edilebileceğini ve bir başsavcının konuyu inceleyebileceğini söyledi.
Türkiye cezalandırılmalarını talep etmişti
Geçen hafta Stockholm'de PKK'ya yakınlığı ile bilinen Rojava Komitesi adlı bir grubun eyleminde Erdoğan'ın kuklasının ayaklarından asılmış bir şekilde köprüden sallandırılması ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, Ankara'nın sert tepkisine yol açmıştı.
AKP'li bakanlar ve üst düzey Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de, eylemi önlemediği gerekçesiyle İsveç hükümeti ve güvenlik makamlarına sert tepki göstermiş, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını alması, bunun için de terör örgütlerine karşı adım atması gerektiğine işaret etmişlerdi.