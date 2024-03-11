İsveç'in bayrağı NATO karargahında göndere çekildi

NATO'nun 32'nci üyesi olan İsveç için Brüksel'de bayrak töreni düzenlendi. İsveç bayrağı harf sırasına uygun olarak İspanya ile Türkiye bayraklarının arasında göndere çekildi.

Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü'nün (NATO) 32'nci üyesi olan İsveç için Brüksel'deki NATO karargahında bayrak töreni düzenlendi. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı törende İsveç bayrağı harf sıralamasına uygun olarak İspanya ile Türkiye'nin bayraklarının arasında göndere çekildi.

"İsveç NATO masasında hak ettiği yeri aldı" diyen Stoltenberg "İsveç'in katılımı NATO'nun kapısının açık olmaya devam ettiğini gösteriyor. Kimse kapatamaz. Her devletin kendi yolunu seçme hakkı vardır" diye konuştu.

İsveç Başbakanı Kristersson (solda) ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Fotoğraf: Kenzo Tribouillard/AFP

Stoltenberg: Putin başarısız oldu

Stoltenberg İsveç'in ABD liderliğindeki ittifaka katılmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ittifakı Ukrayna savaşında ittifakı zayıflatma stratejisinde "başarısız" olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kremlin'in sadece eskiden bağlantısız ülkeler olan İsveç ve Finlandiya'yı NATO savunma şemsiyesi altına girmeye teşvik etmekle kalmadığını söyleyen Stoltenberg Ukrayna'nın da NATO üyeliğine hiç olmadığı kadar yakın olduğunu belirtti.

Stoltenberg "Başkan Putin iki yıl önce geniş çaplı işgalini başlattığında daha az NATO ve komşuları üzerinde daha fazla kontrol istiyordu. Ukrayna'yı bir egemen devlet olarak yok etmek istedi ama başarılı olamadı. NATO daha büyük ve daha güçlü" diye konuştu.

İsveç Başbakanı Kristersson da "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız, geniş çaplı işgali, İsveç'i tam NATO üyeliğinin tek makul tercih olduğu sonucunda birleştirdi" ifadelerini kullandı.

İsveç bayrağı göndere çekilirken Fotoğraf: John Thys/AFP

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine uzun yıllardır sürdürdükleri askeri bağlantısızlık politikasına son vermiş ve Mayıs 2022'de NATO'ya katılım başvurusunda bulunmuştu. İki ülkenin NATO'ya katılım süreci Türkiye ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle sürüncemede kalmıştı. Finlandiya Nisan 2023'te NATO'ya üye olmuştu.

DW, dpa, AP, AFP / EC, JD

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