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İsveç ve Finlandiya ile üçlü mutabakat metni, Haziran ayındaki NATO zirvesi çerçevesinde imzalanmıştı.
İsveç ve Finlandiya ile üçlü mutabakat metni, Haziran ayındaki NATO zirvesi çerçevesinde imzalanmıştı.Fotoğraf: Bernat Armangue/AP/picture alliance
Politikaİsveç

İsveç'in NATO üyeliği: Görüşmeler Mart'ta yeniden başlıyor

1 saat önce

Kur'an yakma eylemi sonrasında Türkiye'nin askıya aldığı İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili görüşmeler yeniden başlıyor. İsveç Başbakanı, Mart ortasında belirlenen tarih için Türkiye'den teyit beklendiğini söyledi.

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İsveç'teki Kur'an yakma eylemi sonrasında Türkiye'nin askıya aldığı NATO üyelik görüşmeleri yeniden başlıyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili Türkiye ile yürütülen görüşmelerin Mart ayı ortasında yeniden başlayacağını açıkladı.

İsveç kamu yayıncılık kuruluşu SVT'ye konuşan Kristersson, görüşme ile ilgili bir tarih bulunduğunu, ancak Türk tarafından teyit beklediklerini söyledi.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını terk ederek Mayıs ayında NATO üyeliği için başvurmuş, ancak Türkiye'nin veto tehdidiyle karşılaşmıştı. Türkiye, özellikle İsveç'in terörle mücadelede yeterince iş birliği yapmadığını savunuyor. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında geçen yıl Haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO zirvesi çerçevesinde bir üçlü mutabakat metnine imza atılmış, iki ülke Türkiye'nin taleplerini yerine getirme taahhüdünde bulunmuştu. Ancak İsveç'in başkenti Stockholm'de aşırı sağcı bir politikacının Türk Büyükelçiliği yakınında Kur'an yakma eylemi düzenlemesine İsveç makamlarınca izin verilmesi gerginliği artırmış ve Türkiye görüşmeleri askıya almıştı.

Konu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede de gündeme gelmişti.

Macaristan'da parlamento onay süreci başlıyor

İsveç ve Finlandiya'nın İttifak'a dahil olabilmesi için 30 üyenin de onayı gerekiyor. Türkiye ile birlikte Macaristan'da da meclis, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine henüz onay vermedi. Macaristan, Aralık'ta yapılması öngörülen oylamayı Şubat'a ertelemişti.

Macar parlamentosunun dün açıklanan oturum takvimine göre söz konusu oylama için süreç gelecek hafta Çarşamba günü başlayacak. Parlamentonun internet sitesinde yayımlanan takvime göre, Genel Kurul tartışma oturumları sonrasında iki ülke için 6-9 Mart tarihleri arasında ayrı ayrı oylamalar yapılması planlanıyor.

AFP,rtr/BK,BÖ

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