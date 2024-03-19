İsveç'e saldırı planlayan iki IŞİD şüphelisi gözaltında

İsveç'te saldırı hazırlığı içinde olan iki IŞİD taraftarı zanlı, Almanya'da gözaltına alındı. Zanlılardan birinin geçen yıl IŞİD'in Afganistan kolu tarafından Avrupa'da saldırı yapmakla görevlendirildiği bildirildi.

Almanya'da Federal Başsavcılık, Thüringen eyaletinin Gera kentinde IŞİD destekçisi olduğu öne sürülen ve İsveç Parlamentosu'na saldırı hazırlığında olmakla suçlanan iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, isimleri İbrahim M. G. ve Ramin N. olan zanlıların "Stockholm'da, parlamento civarında polis memurlarını ve başka kişileri ateşli silahlarla öldürmeyi" planladıkları belirtildi. Açıklamada gözaltına alınan kişilerin söz konusu eylemlerle ilgili "somut hazırlık" içinde olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

"Afganistan'dan görevlendirme yapıldı"

Başsavcılığın açıklamasında elde edilen bilgilere göre zanlıların en geç 2023 yılının Eylül ayından bu yana IŞİD ideolojisine bağlı olduklarının belirlendiğine dikkat çekildi. İbrahim M. G.'nin geçen yıl yaz aylarında IŞİD'in Afganistan'daki uzantısı "İslam Devleti Horasan Vilayeti" tarafından Avrupa'da saldırı düzenlemekle görevlendirildiğini kaydeden Başsavcılık, saldırı planının İsveç ve diğer İskandinav ülkelerindeki Kuran yakma eylemlerine tepki olarak planlandığı bilgisini de paylaştı.

Açıklamada, İbrahim M. G. ve Ramin N.'nin daha önce Almanya'da IŞİD için 2 bin euro bağış topladığı ve bu parayı aracı kişiler üzerinden örgüte ulaştırdığı belirtildi. Toplanan bu bağışın Suriye'nin kuzeyinde tutuklu bulunan IŞİD üyelerine yollanmasının tasarlandığı da kaydedildi.

İki zanlının Çarşamba günü Federal Mahkeme'ye sevkedilmesi bekleniyor.

AFP / ET,HS

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