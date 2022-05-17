İsveç ve Finlandiya'dan ortak "Türkiye" açıklaması

İsveç ve Finlandiya, NATO başvurularıyla ilgili tüm konuları Türkiye'yle konuşup çözmeye hazır olduklarını duyurdu. Andersson, İsveç'in terörün her türlüsüyle mücadeleye destek verdiğini söyleyerek Erdoğan'a yanıt verdi.

İsveç ve Finlandiya, Ankara ile gerginliğe neden olan NATO üyelik başvurularıylailgili tüm konuları Türkiye'yle konuşup çözmeye hazır olduklarını açıkladı.

Stockholm'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yle düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye ile temasa geçmek istediklerini belirterek "Türkiye'yi ziyaret edip olası tüm soru işaretlerini konuşup şüpheleri gidermeye hazırız" dedi.

Andersson ayrıca İsveç'in terörün her türlüsüyle mücadeleye destek verdiğini söyledi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine veto sinyali verirken bu yaklaşımınagerekçe olarak söz konusu ülkelerin PKK ve DHKP-C gibi örgütler konusundaki tutumunu göstermişti. Ankara ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik bazı silah satışlarına izin vermemesine tepkili.

Resmi başvuru yarın yapılacak

İsveç Başbakanı Andersson, Finlandiya ile birlikte NATO üyeliği için resmi başvurularını Çarşamba günü yapacaklarını açıklarken iki ülke olarak "tüm bu süreçten el ele geçmek" için mutabık kaldıklarını söyledi.

Finlandiya hükümetinin NATO üyeliğine başvurma kararı bugün parlamento tarafından da onaylandı. Fin parlamentosundaki oylamada 188 vekil başvuru lehinde oy kullanırken sekiz ret oyu çıktı. Başvuru belgesinin Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö tarafından imzalanması gerekiyor.

İsveç'teyse Dışişleri Bakanı Ann Linde resmi başvuruya gerekli imzayı attı. İki ülkenin başvuruları Brüksel'deki NATO merkezinde teslim edilecek.

ABD'ye çağrı

Ortak basın toplantısında konuşan Niinisto ise Finlandiya ve İsveç'in başvurularının ABD tarafından hızlı bir şekilde onaylanmasının tüm sürecin daha çabuk sonuçlanması açısından önem teşkil ettiğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Fotoğraf: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa/picture alliance

"Orada hızlı bir süreç olursa, bunun tüm süreç açısından zaman çizelgesine de yardımı olur" diyen Fin lider, bahsettiği konunun "bu bağlamda çok önemli olduğunu" ifade etti.

Niinisto ve Andersson, Perşembe günü Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

ABD'den açıklama

Yaşanan krizle ilgili Biden yönetiminden de bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden yönetiminin NATO'nun bir konsensüse ulaşabileceğinden emin olduğunu belirtti.

Air Force One'da gazetecilere konuşan Jean-Pierre, "Türkiye ile İsveç ve Finlandiya'nın başvurusuyla ilgili olarak bir konsensüs olacağından eminiz" açıklamasında bulundu.

Bu konuyla ilgili görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Jean-Pierre, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için büyük bir destek olduğunu biliyoruz" dedi.

DW,rtr/CÖ,BK