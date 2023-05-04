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Fotoğraf: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance
Politikaİsveç

İsveç terörle mücadele yasasını sertleştirdi

2 saat önce

NATO üyeliği için Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekleyen İsveç terörle mücadele yasasının kapsamını önemli ölçüde genişletti. Ankara İsveç'i, "teröristler için güvenli bir sığınak" olmakla suçluyor

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İsveç Parlamentosu aşırılık yanlısı gruplarla bağlantılı faaliyetleri yasaklayan yeni bir yasayı kabul etti. "Bir terör örgütüne katılmayı" suç sayan yeni yasa 1 Haziran'da yürürlüğe girecek. Yasa 349 üyeli İsveç parlamentosunda 268 lehte oyla kabul edildi.

Türkiye, NATO üyeliği için Ankara'dan onay bekleyen İsveç'ten terörle mücadele yasalarını sertleştirmesini talep ediyor.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer Şubat ayında parlamentoya sunulan yasa tasarısı ile mevcut mevzuatın kapsamının önemli ölçüde genişlettiğini söylemişti.

Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte terör örgütleri için malzeme taşımak, toplantı yerleri organize etmek, yemek pişirmek ya da ulaşım sağlamak da suç olarak değerlendirilecek ve cezaya tabi olacak.

İsveç, bir Özbek sığınmacının 2017 yılında başkent Stockholm'de bir alışveriş caddesinde beş kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlemesinin ardından terörle mücadele yasalarını sertleştirme kararı almıştı.

Türkiye, İskandinav ülkesi İsveç'i başta PKK ve Gülen yapılanması mensupları olmak üzere "teröristler" için güvenli bir sığınak olmakla suçluyor. Ankara bu nedenle İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermiyor ve İsveç hükümetinden "terörist" olarak gördüğü Kürt aktivistlere karşı daha sert bir tutum takınmasını talep ediyor.

Ankara özellikle İsveç'te sık aralıklarla düzenlenen gösterilerde PKK flamalarının açılmasından duyduğu rahatsızlığı her platformda dile getiriyor. Ancak İsveç Adalet Bakanı Strömmer, yeni yasa kapsamında bir gösteri ya da toplantıya katılmanın ceza gerektirecek bir suç olarak değerlendirilmeyeceğini vurguladı.

İsveç, NATO üyeliği ile ilgili Türkiye'nin yanı sıra için Macaristan'dan da henüz onay almadı. Türkiye ve Macaristan son olarak Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine onay vermişti. Böylece Finlandiya 4 Nisan'da 31. üye ülke olarak NATO'ya katılmıştı.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine NATO üyeliği başvurusunda bulunmuştu.

AFP/TY,HT

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