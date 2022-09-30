  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Sascha Steinach/IMAGO
Politikaİsveç

İsveç Türkiye'ye askeri ihracat yasağını kaldırdı

2 saat önce

NATO üyeliği için Türkiye’nin onayına ihtiyacı olan İsveç, üç yıldır uyguladığı askeri ihracat yasağını kaldırdı. Türkiye ve Macaristan dışında tüm NATO ülkelerinin parlamentolarında onay süreci tamamlanmış durumda.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87sve%C3%A7-t%C3%BCrkiyeye-askeri-ihracat-yasa%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-kald%C4%B1rd%C4%B1/a-63297551

İsveç’te askeri ihracat denetiminden sorumlu Stratejik Ürünler Müfettişliği (ISP), Türkiye'ye askeri ürün satışına 2019 yılında getirilen yasağın kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada, ISP'nin yılın üçüncü çeyreğinde ihracat izinleri vermeye başladığı belirtildi, ancak gizlilik ilkesi gerekçe gösterilerek hangi şirket ya da ürünlere onay verildiğine değinilmedi.

İsveç ve Finlandiya, Türkiye’ye askeri teçhizat ve silah satışları için onay mekanizmasını, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği askeri operasyonlara tepki olarak 2019'da durdurmuştu.

Askeri ihracat yasağının kaldırılması, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay için ileri sürdüğü koşullar arasında yer alıyordu. İki Baltık ülkesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında 18 Mayıs'ta NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, sancılı geçen pazarlık sürecinin ardından Türkiye Haziran ayında Madrid'de yapılan NATO zirvesinde iki ülkeyle Ortak Bildiri'ye imza atarak üyelik sürecinin resmen başlatılması önündeki vetosunu geri çekmişti.

Ancak bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için 30 üye ülke parlamentosunun da onayı gerekiyor. Bu hafta Slovakya parlamentosundan da onayın çıkmasının ardından Türkiye ve Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine henüz meclis onayı vermemiş iki ülke konumunda.

rtr/BK,JD

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten temsilcilerin yer aldığı Daimi Ortak Mekanizma, 28 Haziran'daki NATO zirvesinde imzalanan üçlü mutabakat çerçevesinde kurulmuştu.

Türkiye: İsveç ve Finlandiya taahhütlerini yineledi

Türkiye: İsveç ve Finlandiya taahhütlerini yineledi

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü mutabakat çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı yapıldı. Finlandiya'daki toplantıda Türkiye'ye terörle mücadelede destek sözü yinelendi.
Politika
26 Ağustos 2022
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile, bu ülkelerin NATO'ya üye olmasına ilişkin Ankara'da yapılan görüşmeden bir kare - (25.05.2022)

Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında ilk toplantı bugün

Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında ilk toplantı bugün

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mutabakat doğrultusunda kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı bugün gerçekleşiyor.
Politika
26 Ağustos 2022
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson

Almanya Başbakanı: Türkiye'den onay yakında gelecektir

Almanya Başbakanı: Türkiye'den onay yakında gelecektir

Almanya Başbakanı Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği önünde önemli bir engel kalmadığını düşündüğünü söyledi. İsveç Başbakanı Andersson da "Türkiye'ye iadeleri sürdüreceğiz" dedi.
Politika
16 Ağustos 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya ait dört bölgenin katılım anlaşmalarına imza attı.

Putin ilhak anlaşmalarını imzaladı

Politika
8 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" tanınan Ahmet Mahmut Ünlü

İslamcı çevrelerin söylemleri siyasete nasıl etki ediyor?

İslamcı çevrelerin söylemleri siyasete nasıl etki ediyor?

Toplum
2 saat önce
Symbolbild | Türkische und deutsche Nationalflaggen wehen vor blauem Himmel

Türkiye’nin ihracatı artık insan haklarına bağlı

Türkiye’nin ihracatı artık insan haklarına bağlı

Ekonomi
6 saat önce
Türkei | Rundfunkregulierungsbehörde RTÜK

RTÜK'te kritik yeni üye için transfer arayışı

RTÜK'te kritik yeni üye için transfer arayışı

Politika
7 saat önce
Putin'in kısmi seferberlik emri sonrası orduya çağrılan Rus yedek askerler

Rus ordusu gerçekte ne kadar güçlü?

Rus ordusu gerçekte ne kadar güçlü?

Politika
9 saat önce
Boeing üretimi bir yolcu uçağı

İran'a kaçırılan uçak vakasında dava açıldı

İran'a kaçırılan uçak vakasında dava açıldı

Hukuk ve Adalet
23 saat önce
Mahsa Amini'nin ölümü nedeniyle çok sayıda ülkede gösteriler düzenlendi

İran'daki protestolar Türkiye'yi nasıl etkiler?

İran'daki protestolar Türkiye'yi nasıl etkiler?

Politika
29 Eylül 2022
Ana sayfaya dön