İsveç Türkiye'ye askeri ihracat yasağını kaldırdı

NATO üyeliği için Türkiye’nin onayına ihtiyacı olan İsveç, üç yıldır uyguladığı askeri ihracat yasağını kaldırdı. Türkiye ve Macaristan dışında tüm NATO ülkelerinin parlamentolarında onay süreci tamamlanmış durumda.

İsveç’te askeri ihracat denetiminden sorumlu Stratejik Ürünler Müfettişliği (ISP), Türkiye'ye askeri ürün satışına 2019 yılında getirilen yasağın kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada, ISP'nin yılın üçüncü çeyreğinde ihracat izinleri vermeye başladığı belirtildi, ancak gizlilik ilkesi gerekçe gösterilerek hangi şirket ya da ürünlere onay verildiğine değinilmedi.

İsveç ve Finlandiya, Türkiye’ye askeri teçhizat ve silah satışları için onay mekanizmasını, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği askeri operasyonlara tepki olarak 2019'da durdurmuştu.

Askeri ihracat yasağının kaldırılması, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay için ileri sürdüğü koşullar arasında yer alıyordu. İki Baltık ülkesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında 18 Mayıs'ta NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, sancılı geçen pazarlık sürecinin ardından Türkiye Haziran ayında Madrid'de yapılan NATO zirvesinde iki ülkeyle Ortak Bildiri'ye imza atarak üyelik sürecinin resmen başlatılması önündeki vetosunu geri çekmişti.

Ancak bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için 30 üye ülke parlamentosunun da onayı gerekiyor. Bu hafta Slovakya parlamentosundan da onayın çıkmasının ardından Türkiye ve Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine henüz meclis onayı vermemiş iki ülke konumunda.

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