İsveç: Türkiye ile görüşmelerde ilerleme var

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile yürüttükleri NATO üyeliği görüşmeleri konusunda açıklamada bulundu. Billström, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile anlaşma yolunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ikinci gün oturumları öncesi gazetecilere konuşan Billström, "Dün İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında çok iyi bir karşılıklı görüşme gerçekleştirdik. Ve bu görüşmeden sonra ilerleme olduğu hissine sahibim. İlerliyoruz" dedi.

Billström dünkü oturumlar öncesi yaptığı açıklamada da "Türkiye'nin şartlarını karşılama yolunda ilerlediklerini" söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Bükreş'te İsveçli ve Fin mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi yapılan bu görüşmeyle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, üç ülke arasında 28 Haziran'da imzalanan memorandum çerçevesinde atılan adımları değerlendirdiklerini ve "beklentilerini vurguladıklarını" açıklamıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström Fotoğraf: Andrei Pungovschi/AFP/Getty Images

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine NATO Dışişleri Bakanları toplantısı bildirisinde de değinildi. Bildiride, bu iki ülkenin katılımının Finlandiya ve İsveç'i daha güvenli, NATO'yu daha güçlü, Avrupa-Atlantik bölgesini de daha güvenli kılacağı" belirtildi. Bildiride, Finlandiya ve İsveç'in güvenliğinin, üyelik süreci dâhil her zaman NATO için büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan talepleri

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçen İsveç ve Finlandiya, Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO'ya üye 30 ülkenin onayı gerekiyor. Türkiye ve Macaristan, İsveç ile Finlandiya'nın üyeliğine henüz meclis onayı vermemiş son iki ülke konumunda.

İspanya'nın başkenti Madrid'de imzalanan üçlü memorandum, İsveç ve Finlandiya'nın başta PKK olmak üzere "terör örgütleriyle mücadelede daha somut adımlar atması ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırması karşılığında" Türkiye'nin de bu iki ülkenin NATO üyeliklerini veto etmemesini öngörüyor. Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği adımların başında, onlarca "teröristin" Türkiye'ye iadesi geliyor.

Ankara, mutabakat zaptındaki taahhütler İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilmezse, bu iki ülkenin NATO'ya katılım protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmayacağını duyurmuştu.

İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson 8 Kasım'da ilk yurt dışı ziyaretini Ankara'ya yapmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında "Terör faaliyetleri ister İsveç'i ister Türkiye'yi hedefliyor olsun, eşit derecede ciddiye alarak mücadele edeceğiz" demişti. Kristersson'un ziyareti sonrası Kasım ortasında Türkiye'nin şartları arasında yer alan anayasa değişikliği İsveç parlamentosunda kabul edilmişti.

DW,rtr/CÖ,BK