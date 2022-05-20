İsveç: PKK 1984'ten beri terör örgütü listemizde

Türkiye’nin "terör örgütüne destek verdiği" gerekçesiyle NATO’ya katılımına karşı çıktığı İsveç’in Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesi hakkında "dezenformasyon" yapıldığını söyledi.

Linde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsveç ve PKK hakkında yaygın bir biçimde yapılan dezenformasyon nedeniyle Olof Palme hükümetinin, daha 1984’te Türkiye’nin ardından PKK’yı terör örgütü olarak kabul eden ilk hükümet olduğunu hatırlatmak isteriz" dedi. Avrupa Birliği’nin de PKK’yı Mayıs 2002’de terör örgütleri listesine aldığına dikkat çeken Linde "Bu pozisyon değişmeden sürüyor" ifadelerini kullandı.

Altun'dan yanıt: Gözümüzün içine bakıp yalan söylüyorsunuz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Linde'ye yine Twitter üzerinden verdiği yanıtta Linde'nin sözlerini "dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon" olarak niteledi. İsveç’in PKK’nın propaganda, bağış toplama ve örgüte adam kazanma faaliyetlerini durdurmak için hiçbir çaba göstermediğini savunan Altun, İsveç'in ayrıca "Türkiye’de intihar saldırıları gibi saldırılar düzenleyen teröristleri silahlandırdığı" suçlamasında bulundu.

İsveç'in PKK’nın Suriye bileşeni YPG’ye dayanışma açıkladığını ve fon sunduğunu belirten Altun, "Dürüstlük en iyi politikadır, Ann Linde. Gözümüze bakıp yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Terör örgütü PKK’yı desteklemeyi sürdürüyorsunuz. Eğer İsveç PKK’yı gerçekten bir terör unsuru olarak görüyorsa gerekeni yapmalı" dedi.

Erdoğan yarın Finlandiya ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tutumuyla ilgili bugün de açıklamalarda bulundu. Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde Cuma namazı sonrası basın mensuplarına konuşan Erdoğan, "Bugün Hollanda Başbakanı'yla (Mark Rutte) geniş bir görüşme yaptık. Yarın aynı şekilde yine İngiltere'nin, Finlandiya'nın, onların görüşme talepleri var, onlarla görüşmelerimiz olacak. Aynı şekilde işte (NATO Genel Sekreteri Jens) Stoltenberg'le de görüşmemiz olacak" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama açık ve net söylediğimiz nedir? Her şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre lütfen NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına da biz 'Evet' diyemeyiz. Bunu İsveç için de aynen düşünüyorum. Aynı şekilde Finlandiya için düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu, şu anda bu terör örgütlerini bırakın kabullenmeyi kendi parlamentolarında bunlara konuşmalar yaptırtıyorlar. Kendi parlamentolarında bunlara yer veriyorlar, imkanlar sağlıyorlar. Silah, mühimmat temini yapıyorlar" diye konuştu. Erdoğan "Bunları şimdi biz biliyoruz, görüyoruz ve bütün bunların mağduru da biz olduğumuza göre kimse kusura bakmasın, bu terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine biz 'Evet' diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

DW, Reuters, / EC, BK