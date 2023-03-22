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NATO üyeliğinin önünü açan düzenleme, İsveç parlamentosundan geçti.Fotoğraf: ANDERS WIKLUND/TT/AFP
PolitikaAvrupa

İsveç parlamentosu NATO'ya üyeliğin yolunu açtı

4 saat önce

İsveç'te parlamento, ülkenin NATO üyesi olmasının yolunu açan iki yasa değişikliğini onayladı.

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İsveç'te parlamento, ülkenin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) üye olmasının yolunu açan yasa değişikliklerini onayladı. Parlamentodaki milletvekillerinin büyük çoğunluğu İsveç'in yıllardır izlediği tarafsızlık politikasını NATO'ya üyelik yönünde sona erdiren iki yasa değişikliğini kabul etti. Parlamentodaki sekiz partiden sadece ikisi ülkenin NATO üyeliğine karşı oy kullandı.

İsveç'in NATO üye olabilmesi için ise İttifak'a üye 30 ülkenin onayı gerekiyor. Bu ülkelerden 28'i İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay verirken Macaristan ve Türkiye, henüz bu onayı vermiş değil. Türkiye, "teröristlere" karşı yeterince sert bir tutum içinde olmadığı gerekçesiyle İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkıyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Ankara'nın üyeliklerine onay vermemiş olmasına karşın ülkesinin Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde İttifak'a üye olabileceği konusunda ümitli olduğunu söyledi.

Finlandiya'nın üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması üzerine İsveç ve Finlandiya, Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. İki ülke İttifak'a eş zamanlı olarak üye olmak istemişti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün geçen hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonrasında Ankara, Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakmış, İsveç konusundaki çekincelerini ise yineleyerek, olumsuz tavrını sürdürmüştü.

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından teklif, uygun görülmesi halinde cuma ya da cumartesi günü Genel Kurula gelecek.

Macaristan'dan İsveç'in üyeliğine henüz onay yok

Macaristan'ın da Finlandiya'nın NATO üyeliğini Mart ayı bitmeden onaylaması bekleniyor. İsveç'in NATO üyeliğine onayın ise Budapeşte'de bir süre daha bekleyeceği tahmin ediliyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, konuyla ilgili "Eğer gerçekten böyle olacaksa, Macaristan'ın bize bir açıklama borçlu olduğunu düşünüyorum" dedi. Billström, Macaristan'ın İsveç'in üyeliğine yönelik olumlu bir tavır sergilediğini ve Türkiye gibi özel bazı taleplerde bulunmadığını söyledi.

DW, dpa / EC, SÖ

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