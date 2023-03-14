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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
İsveç Başbakanı Ulf KristerssonFotoğraf: Ninni Andersson/Government Offices of Sweden/Xinhua/picture alliance
Politikaİsveç

İsveç: Finlandiya'nın NATO'ya önce üye olma ihtimali arttı

2 saat önce

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Finlandiya'nın İsveç'ten önce NATO üyesi olma ihtimalinin arttığını söyledi. Kristersson Ankara'nın bu konuda tutumunun değişmediğini belirtti.

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Resmi ziyaret için Almanya'ya gelmeden önce başkent Stockholm'de bir basın toplantısı düzenleyen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ülkesinin NATO üyelik süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İsveç Başbakanı, ülkesinin Finlandiya ile birlikte NATO üyesi olma ihtimalinin azaldığını ifade etti.

Kristersson, İsveç'in NATO üyeliğine Ankara'nın Finlandiya'nınkine göre daha büyük itirazları olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu açıdan pozisyonunun değişmediğini aktaran Kristersson iki İskandinav ülkesinin, tercihlerinin aksine, aynı anda NATO üyesi olmayabileceğini belirtti.

"Geçen haftalarda karşılaştığımız, bunun farklı zamanlarda olma ihtimalinin arttığı oldu" diyen Kristerson "Günün sonunda mesele İsveç'in NATO üyesi olup olmayacağı değil bunun ne zaman olacağı" diye konuştu.

Daimi Ortak Mekanizma toplantısı geçen hafta yapıldı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO görüşmeleri Ankara tarafından Stockholm'de Kur'an yakılması üzerine Ocak ayında askıya alınmıştı. "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma" toplantısının üçüncüsü, iki ay aranın ardından 9 Mart tarihinde Brüksel'deki NATO karargahında yapılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın toplantı sonrasındaki açıklamasında, Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizma Toplantısının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini ancak iki ülkede atılan adımların Türkiye'nin söz konusu ülkelerin NATO üyeliğini onaylaması için yeterli olmadığını belirterek, "Türkiye'nin güvenlik endişelerini ve beklentilerini bir kez daha vurguladık" şeklinde konuşmuştu. Kalın, "Bu ülkelerin alacağı tedbirler konunun gidişatını ve hızını belirleyecektir" demişti.

Reuters / EC, JD

 

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