İsveç Başbakanı'ndan açıklama: Kullanışlı aptallar

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson İsveç'teki parti liderleriyle basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında ülkedeki Kur'an yakma eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Kristersson, açıklamasında, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı eylemleri düzenleyenleri, İsveç'e zarar vermek isteyen "dış güçlerin işine yarayan kullanışlı aptallar" şeklinde nitelendirdi.

"Yabancı aktörlerin, hatta devlet aktörlerinin bu yaşananları İsveç'in güvenliğine doğrudan zarar verecek şekilde kışkırtmaya çalıştığını gördük" diyen İsveç Başbakanı, "Mevcut güvenlik ortamında bu türden eylemleri düzenleyen grup ve kişiler İsveç'e zarar vermek isteyen güçler için kullanışlı aptallar oldu" dedi. Kristersson, İsveç hükümetinin gerginliğin yatıştırılması için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ve kendisinin bu doğrultuda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı İsveçli siyasetçi Rasmus Paludan ve Hollanda Parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim yırtan Irkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "söz konusu şüpheliler tarafından İslam Dininin kutsal değerleri olan Kur'an-ı Kerim ve İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik olarak halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama niteliğinde eylemler yapıldığı anlaşılmakla; Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından iddia konusu olaylara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında müsnet eylemleri sebebiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 12. ve 13. maddeleri uyarınca halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından eylemlerine uyan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 216/1 ve 216/3 maddeleri uyarınca 2023/27095 soruşturma numarasıyla resen soruşturmaya başlanılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

İsveç'te Danimarka'nın aşırı sağcı siyasi partisi Hard Line'ın lideri Rasmus Paludan tarafından düzenlenen eylemde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-Kerim'in yakılması, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin vetosu ile karşı karşıya olan İsveç ile Türkiye arasında yeni bir gerginliğe neden olmuştu. Eylemlerin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinde Türkiye'nin vetosunu kaldırması için oluşturulan üçlü mekanizma Ankara'nın talebi üzerine iptal edilmişti.

AP,ANKA/BÖ,EC