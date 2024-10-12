İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstiklal Caddesi'nde bir polis memuruna düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstiklal Caddesi'nde bir polis memuruna düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi Tünel Çıkışında meydana geldiği ve bir polisimizin yaralandığı olayla ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay sonrası derhal yerine intikal edilmiş, bir şahsın bıçakla gelerek polisimize saldırdığı ve olay yerinden uzaklaştığı anlaşılmıştır" denildi.

Şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edildiği ve Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini paylaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Şahsın yapılan sorgulamasında; uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan suç kaydı olduğu tespit edilmiş, ayrıca yapılan kontrolde şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır" dedi.

Yaralı polisin kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Konu ile ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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Ne oldu?

Saat 10.50 sıralarında Beyoğlu’nda sabit noktada görev yapan polis memuru beklediği sırada arkasından yürüyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgan koşarak kaçarken, polis memuru ise bir süre sendeledi. Zabıta memurunun yanına gelip yardım etmeye çalıştığı polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre saldırgan 4 ay önce cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde "O polisi düelloya davet ediyorum. Teke tek erkek erkeğe kavga etmek isterim" dedi.

Geçen ay İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 yaşındaki Yunus Emre G.'nin polisten kaçarken kendisine engel olmaya çalışan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı başından vurarak öldürmesine ilişkin olay kamuoyunda büyük yankı yaratmıştı.

DW, DHA/ EC, SÖ

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