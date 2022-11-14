İstiklal Caddesi saldırısı: Soylu ABD'yi suçladı

İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili ABD'yi suçlayarak "Mesajı aldık, yanıtımız çok güçlü olacak" dedi. İstanbul Emniyeti, yakalanan Suriye uyruklu A.A.'nın suçunu itiraf ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajı aldık" diyerek ABD'ye tepki gösterdi.

İstiklal Caddesi'nde gazetecilere konuşan Soylu, "Amerikan Büyükelçisi'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi Senatolarından para gönderen bir devletle bizim müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Bu kadar açık ve net. Yani biz kimsenin düşmanı değiliz. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum" dedi.

Bakan Soylu, "PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa faili odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur. Bu milletin en önemli hasleti, piyonların kafasını kırmaktır" ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir mesaj vereceğiz"

Soylu, "Şunun bilinmesini isteriz, bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz. Hem de çok güçlü bir mesaj" diye konuştu.

"Teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Onun için nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız" dedi.

Soylu daha önce olay yerinde yaptığı açıklamada da ABD'nin PYD'ye yönelik tutumunu eleştirerek "Özellikle bize dost gibi görünen, tüm teröristleri ya kendi ülkesinde saklayan veya işgal ettiği alanlarda, hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren, onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır" demişti.

İçişleri Bakanı, "Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle" açıklamasında bulunmuştu. Soylu, "Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini de açıklayan Soylu, patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Zanlının kimliği açıklandı

Saldırının faili olarak yakalanan zanlının ise suçunu itiraf ettiği açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bombayı koyan şüphelinin olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören bin 200 güvenlik kamerasının incelenmesi neticesinde, bu kişinin İstiklal Caddesi'nden taksiyle Esenler ilçesine gittiği belirlendi.

İstiklal Caddesindeki bombalı saldırının zanlısı Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Fotoğraf: Turkish General Directorate of Security / Handout/AA/picture alliance

Şüphelinin irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 46 kişinin sorgulanması sonucunda bombayı koyan kişinin Küçükçekmece ilçesindeki bir adrese gittiğinin belirlendiğini açıklayan İstanbul Emniyeti, bu adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda Suriye uyruklu A.A.'nın yakalandığını duyurdu.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, şüpheli A.A.'nın 23 yaşında olduğunu bildirdi.

Zanlının yakalandığı sırada kaydedilen görüntüler de Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

DW/CÖ,BK